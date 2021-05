وسائل إعلام: واشنطن تجسست على مسؤولين أوربيين بينهم ميركل

أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوربية أمس الأحد أن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوربيين بارزين وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.

وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية بموجب اتفاقية الكابل للقيام بذلك.

ووفق الهيئة جرى إبلاغ وزيرة الدفاع ترين برامسن التي تولت الوزارة في يونيو/حزيران 2019، بالتجسس في أغسطس/آب 2020.

وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية إن “التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول”.

وكشفت المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون “إس في تي” وشبكة “إن آي كاي” النروجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة “لوموند” الفرنسية.

وقالت الإذاعة الدنماركية إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأمريكية.

🚨 ساعدت المخابرات الدنماركية الولايات المتحدة في التجسس على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسياسيين أوروبيين آخرين.

Denmark's secret service has helped the United States spy on German Chancellor Angela Merkel and other European politicians pic.twitter.com/1Qm4q39Zdt

— Abderahim Azdod (@abderahim_azdod) May 30, 2021