حماس تحذر إسرائيل من الاعتداء على القدس والأقصى

حذّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) سامي أبو زهري اليوم الإثنين إسرائيل من الاعتداء على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وقال أبو زهري في لقاء إعلامي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة تونس إن ” قطاع غزة المحاصر لم يخض المعركة الأخيرة دفاعا عن نفسه كالمعتاد، بل دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى رغم الظروف القاسية”.

وأضاف “هذا تأكيد على أن القدس خط أحمر وأن الفلسطينيين والمقاومة سيبذلون كل التضحيات من أجل ذلك”.

وأردف ” ليس لدينا أي حسابات أمام العدوان على المسجد الأقصى والقدس”.

سامي أبو زهري : زيارتي هي تمهيد لزيارة إسماعيل هنية لتونس قريبا https://t.co/AQZnSxddMO — Babnet (@babnet_Tunisie) May 31, 2021

وقال إن ” القدس دون شكٍ هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وصفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتهويد القدس تمزقت”.

وأشار إلى أن ” الحصار الذي فُرض على غزة لم يعد مجديًا.. السّلاح يمكن صناعته وتطويره يدويًا ولن نتراجع في استبسالنا في الدّفاع عن أرضنا”.

وأشاد أبو زهري بالدور التونسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية قائلا إن الموقف التونسي ليس مجرد تضامن بل هي مشاركة حقيقية من تونس التي احتضنت الثورة الفلسطينية وقيادتها، وأن زيارته تمهيد لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لتونس قريبا.

وكان رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد استقبل أبو زهري خلال زيارته الحالية لتونس.

استقبل رئيس #حركة_النهضة الأستاذ #راشد_الغنوشي السيد #سامي_أبو_زهري الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية #حماس اثر زيارته الى #تونس وتناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص القضية الفلسطينية عقب العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع #غزة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي 🇹🇳🇵🇸 pic.twitter.com/Vjb563bYSH — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) May 29, 2021

وأكد أبو زهري أن تونس ساهمت في قتال إسرائيل من خلال جهد الشهيد محمد الزواري عبر الطائرات المسيّرة وليس فقط في التضامن.

والزواري هو مهندس تونسي كان عضوًا في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وأشرف على مشروعها الخاص بتطوير صناعة الطائرات بدون طيار؛ واغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر/كانون أول 2016.