الرئيس اليمني يرفض تعيين “شلال” قائدا لمكافحة الإرهاب

رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا لرئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي بتعيين “شلال شائع” قائدا لوحدات “مكافحة الإرهاب”.

ونقل مراسل وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية من اليمن أحمد الحاج عن مسؤول في الرئاسة -لم يسمه- قوله إن القرار باطل وغير شرعي، كون ذلك المنصب سيادي وأمني يخص رئيس الجمهورية.

كما نقل الحاج عن قيادي في الانتقالي قوله إن “القرار جاء بعد الاتفاق مع التحالف وقد تم أيضا إبلاغ الولايات المتحدة بالقرار”.

كان عيدروس الزبيدي قد أصدر السبت الماضي قرارا بتكليف شلال علي شائع قائدا لوحدات “مكافحة الإرهاب”، ولاقى القرار سخرية وتنديدا واسعين بين أوساط اليمنيين.