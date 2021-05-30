البث الحي
سياسة|إسرائيل

نهاية حقبة نتنياهو.. احتمال وارد في الدراما السياسية الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد (ر ويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد (ر ويترز)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202101:04 PM (مكة المكرمة)

استحوذت التكهنات وأجواء الترقب على الساحة السياسية في إسرائيل اليوم الأحد لاحتمال انتهاء فترة حكم بنيامين نتنياهو الذي أصبح أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة.

فبعد 4 انتخابات برلمانية غير حاسمة جرت في غضون عامين، ينتهي يوم الأربعاء تفويض مدته 28 يوما حصل عليه زعيم المعارضة يائير لابيد لتشكيل حكومة جديدة، وذكرت تقارير إعلامية أنه على وشك تشكيل ائتلاف سينهي فترة حكم نتنياهو التي استمرت 12 عاما.

وتعود فرص لابيد في النجاح إلى حد كبير إلى السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت، “صانع الملوك” الذي يستحوذ حزبه (يامينا) على 6 مقاعد في البرلمان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بينيت (49 عاما) ربما اليوم الأحد ما إذا كان سيضع يده في يد لابيد الذي يقود حزب يش عتيد.

لكن أولا سيتعين على بينيت حشد نواب حزبه للانضمام إلى ما وصفه خصوم نتنياهو بأنه حكومة “تغيير” تضم فصائل من اليسار والوسط واليمين.

ومع الافتقار لأغلبية برلمانية بعد انتخابات 23 مارس/ آذار، قد يكون مثل هذا التجمع المتنوع هشا، وسيحتاج دعما خارجيا من أعضاء عرب في الكنيست تختلف آراؤهم السياسية اختلافا حادا عن توجهات يامينا.

والتزم بينيت الصمت العلني في الأيام الماضية، كما أجج نتنياهو زعيم حزب الليكود التكهنات المتعلقة بنهاية عهده الوشيكة في تغريدة ومقطع فيديو يوم الجمعة. وكتب قائلا “تحذير حقيقي” مشيرا إلى أن خطر احتمال تشكيل حكومة “يسارية” وارد.

وأعلن حزب يامينا في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن بينيت سيلتقي النواب من الحزب ويطلعهم على المستجدات اليوم الأحد بعد تقارير أفادت بأنه وافق على صفقة يتولى بموجبها رئاسة الوزراء أولا قبل أن يسلم المنصب للابيد المنتمي للوسط.

وكان بينيت وهو وزير دفاع سابق، قد عكس المسار من قبل فيما يتعلق بالإطاحة بنتنياهو (71 عاما) الزعيم اليميني الذي تولى السلطة في ولايات متعاقبة منذ 2009 ويواجه حاليا محاكمة بتهم فساد ينفيها.

وتردد على نطاق واسع التوصل إلى اتفاق مع لابيد بالفعل قبيل التصعيد الأخير في العاشر من مايو/ أيار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وقال بينيت خلال القتال إنه سيتخلى عن جهود تشكيل ائتلاف مع الوسط واليسار.

وإذا أخفق لابيد (57 عاما) في إعلان تشكيل حكومة بحلول يوم الأربعاء فسيصبح إجراء انتخابات للمرة الخامسة منذ أبريل نيسان 2019 مرجحا وهو احتمال قال بينيت إنه يريد أن يتجنبه.

نتنياهو يعرض تناوبا ثلاثيا

وفي محاولة أخيرة من قبل نتنياهو لمنع تشكيل حكومة تغيير بقيادة لابيد، عرض نتنياهو على بينيت، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، تشكيل حكومة يمين يتناوب ثلاثتهم على رئاستها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الأحد، إن نتنياهو عرض على ساعر أن يتولى أولا رئاسة حكومة التناوب الثلاثي على أن يتولى هو (نتنياهو) المهمة بعده، فيما يحل بينيت ثالثا.

وقالت مصادر في حزب الليكود بقيادة نتنياهو إن ساعر لم يرد على الاقتراح كونهم في أمل جديد لا يثقون في رئيس الوزراء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

“ارحل”.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو والخلافات تلغي اجتماعا للحكومة

قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن الحكومة لن تعقد اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، بسبب خلافات بين حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأزرق ـ أبيض برئاسة بيني غانتس، دون مزيد من التفاصيل.

14/2/2021
المزيد من سياسة

أكثر من ألف شخص يشاركون في تجمع مؤيد لفلسطين بواشنطن (فيديو)

رفع المشاركون صور الأطفال الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير (مواقع التواصل)

فشل تجربة أمريكية لاختبار صواريخ “SM-6” للدفاع الجوي (صور)

صاروخ SM-6 الأمريكي يتمتع بنظام توجيه ذاتي ويبلغ مداه نحو 240 كلم (روييترز)

ليبيا.. “الأعلى للدولة” يدعو المجتمع الدولي لرفع يده عن حفتر

خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

مصر.. النيابة تحقق في واقعة غرق مسؤول استخبارات أوكراني سابق

دار القضاء العالي في وسط العاصمة المصرية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة داخلية في كندا (فيديو)

صورة أرشيفية للطلاب في مدرسة كاملوبس الداخلية في كولومبيا البريطانية والتي أغلقت عام 1978

تايلند تدعو لتسمية نسخة جديدة من كورونا بـ “المتحور المصري” (فيديو)

رسم توضيحي لفيروس كورونا (غيتي)

إثيوبيا بدأت الملء الثاني منذ 40 يوما.. ما السيناريوهات المطروحة أمام دولتي المصب؟ (فيديو)

إعلام بريطاني: بوريس جونسون عقد قرانه في “حفل سري”

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري سيموندز (رويترز)