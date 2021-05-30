مصر.. خروج قطار عن القضبان أثناء توجهه من المنيا إلى القاهرة (فيديو)

خرج قطار للركاب عن القضبان قرب محطة سكك حديد (ببا) في محافظة بني سويف المصرية، وكان القطار قادما من محافظة المنيا إلى العاصمة القاهرة.

ولم يبلغ عن وجود إصابات أو خسائر. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحقيق في أسبابه.

وبثت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو للقطار أثناء توقفه بعد خروجه عن القضبان وتعطل حركة القطارات جراء الحادث.

#مصر .. خروج قطار عن القضبان قرب محطة سكك حديد ببا في #بني_سويف أثناء توجهه من #المنيا إلى #القاهرة ولا أنباء عن إصابات

https://t.co/U2OssSin3I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2021

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأساوية بسبب فوضى تعم الطرق، تتضافر في صناعتها السيارات القديمة وحال الطرقات والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية. كما تعد حوادث الطرق في مصر واحدة من أعلى النسب عالميا.

ففي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

وأنحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باللائمة في وقوع الحادث على “مجهولين فتحوا بلف الخطر لبعض العربات”.

وفي أبريل/ نيسان، قالت وزارة الصحة المصرية إن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 98 آخرون في حادث قطار بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة. وبعد هذا الحادث بأيام، انفصلت عربة قطار أبوقير بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، من دون حدوث إصابات أو خسائر.

وفي نفس الشهر، أصيب 15 شخصًا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا قمح بمحافظة الشرقية.

كما خرج قطار عن قضبانه أوائل الشهر الجاري أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط شمالي البلاد دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وفي فبراير/شباط 2019 اصطدم قطار بجدار في محطة رمسيس في القاهرة ما أدى إلى انفجار وحريق قضى فيهما نحو 20 شخصا.

ووقع أكثر الحوادث حصدا للأرواح في مصر عام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير أشار إلى “الخطأ البشري” باعتباره من “أسباب وقوع مثل هذه الحوادث”، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديد في عام 2024.

وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد حوادث القطارات 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018، بينما زاد معدل قسوة حوادث القطارات إلى 42.4 متوفى/100 مصاب عام 2019 مقابل 34.3 متوفى/100 مصاب عام 2018.