ليبيا.. “الأعلى للدولة” يدعو المجتمع الدولي لرفع يده عن حفتر

دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي أمس السبت المجتمع الدولي إلى رفع يده تماما عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر والعمل مع المؤسسات الشرعية في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر صفحته على موقع فيسبوك تعقيبا على العرض العسكري الذي قامت به قوات حفتر.

ودعا البيان المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والعمل فقط مع االسلطات الرسمية احتراما للسيادة الوطنية الليبية ولحق الليبيين في التغيير.

وطالب البيان المجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الليبي بضرورة وضع حد لهذه “الخروقات الخطيرة والسلوكيات العدوانية”.

وأقامت قوات حفتر عرضا عسكريا السبت في قاعدة بنينا (شرق) بمشاركة مرتزقة سوريين وسودانيين وفق الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الهادي دراه.

كما ناشد المجلس الأعلى للدولة الليبي بأن يقوم المجتمع الدولي بدوره المناط به في الشروع بتوحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية.

والجمعة، حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي في بيان من التصرفات العسكرية الأحادية التي من شأنها إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية في البلاد في إشارة إلى العرض العسكري الذي تقيمه قوات حفتر.

وخلال كلمته في الاستعراض العسكري وصف حفتر قرار هجوم قواته على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019 بالقرار الصائب.

ومنذ سنوات وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.