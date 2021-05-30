فشل تجربة أمريكية لاختبار صواريخ “SM-6” للدفاع الجوي (صور)

ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى أمس السبت.

وأعلنت الوكالة فشل اختبار صواريخ من طرازSM-6 التابعة لمنظومة الدفاع الجوي إيغيس الخاصة باعتراض صواريخ باليستية.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أجرينا بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية يوم 29 مايو/أيار اختبارات منظومة الدفاع الصاروخي إيغيس.

HAWAII

HONOLULU An ballistic missile intercept test conducted by the U.S. Missile Defense Agency has failed. Today (Saturday), A U.S. Navy ballistic missile defense-configured Arleigh Burke-Class Aegis Destroyer fired a salvo of two Standard Missile-6 (SM-6) Dual II interceptor pic.twitter.com/o0cs81xfIy — The A/I Board PSF (@AIBoardPSF) May 29, 2021

وأوضح البيان أن الهدف من الاختبار عرض قدرات سفينة مزودة بالمنظومة على رصد ومراقبة واعتراض وتدمير صاروخ باليستي متوسط المدى بواسطة صاروخين مضادين من طراز Standard Missile 6 Dual II.

وأكد أن عملية الاعتراض لم يتم تنفيذها مضيفا أن الجهات المعنية بدأت فحصا لتحليل نتائج الاختبار بهدف تحديد المشاكل التي حالت دون ذلك.

نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي البحري AEGIS يفشل في الاعتراض في تجارب أجريت 29 مايو الجاري.

تم إطلاق صاروخي اعتراض من طراز SM-6 Standard Missile 6 Dual II من مدمرة من طراز Arleigh Burke.

لم يتمكن أي منهم من تعقب الهدف واعتراضه. pic.twitter.com/n6AflSNUMO — Defense Mural (@defensemural) May 30, 2021

​​​​​​​وصاروخ SM-6 الأمريكي يتمتع بنظام توجيه ذاتي ويبلغ مداه نحو 240 كلم وينطلق بسرعة قصوى تبلغ 3.5 ماخ ما يجعله قادرا على الاشتباك مع الأسلحة فائقة السرعة في نقاط بعيدة نسبيا عن السفن التي يدافع عنها.