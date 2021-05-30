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سياسة|أمريكا

فشل تجربة أمريكية لاختبار صواريخ “SM-6” للدفاع الجوي (صور)

صاروخ SM-6 الأمريكي يتمتع بنظام توجيه ذاتي ويبلغ مداه نحو 240 كلم (روييترز)
صاروخ SM-6 الأمريكي يتمتع بنظام توجيه ذاتي ويبلغ مداه نحو 240 كلم (روييترز)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202111:27 AM (مكة المكرمة)

ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى أمس السبت.

وأعلنت الوكالة فشل اختبار صواريخ من طرازSM-6 التابعة لمنظومة الدفاع الجوي إيغيس الخاصة باعتراض صواريخ باليستية.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أجرينا بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية يوم 29 مايو/أيار اختبارات منظومة الدفاع الصاروخي إيغيس.

وأوضح البيان أن الهدف من الاختبار عرض قدرات سفينة مزودة بالمنظومة على رصد ومراقبة واعتراض وتدمير صاروخ باليستي متوسط المدى بواسطة صاروخين مضادين من طراز Standard Missile 6 Dual II.

وأكد أن عملية الاعتراض لم يتم تنفيذها مضيفا أن الجهات المعنية بدأت فحصا لتحليل نتائج الاختبار بهدف تحديد المشاكل التي حالت دون ذلك.

​​​​​​​وصاروخ SM-6 الأمريكي يتمتع بنظام توجيه ذاتي ويبلغ مداه نحو 240 كلم وينطلق بسرعة قصوى تبلغ 3.5 ماخ ما يجعله قادرا على الاشتباك مع الأسلحة فائقة السرعة في نقاط بعيدة نسبيا عن السفن التي يدافع عنها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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