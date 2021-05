فشل تجربة أمريكية لاختبار صواريخ “SM-6” للدفاع الجوي (صور)

ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى أمس السبت.

وأعلنت الوكالة فشل اختبار صواريخ من طرازSM-6 التابعة لمنظومة الدفاع الجوي إيغيس الخاصة باعتراض صواريخ باليستية.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أجرينا بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية يوم 29 مايو/أيار اختبارات منظومة الدفاع الصاروخي إيغيس.

An ballistic missile intercept test conducted by the U.S. Missile Defense Agency has failed. Today (Saturday), A U.S. Navy ballistic missile defense-configured Arleigh Burke-Class Aegis Destroyer fired a salvo of two Standard Missile-6 (SM-6) Dual II interceptor pic.twitter.com/o0cs81xfIy

— The A/I Board PSF (@AIBoardPSF) May 29, 2021