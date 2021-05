بسبب علم فلسطين.. قوات الاحتلال تطارد طفلا وتدهسه (فيديو)

دهست قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا فلسطينيا بعد مطاردته بسبب وضع علم فلسطين على دراجته الهوائية.

ووقع الحادث في رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو تجمع جنود الاحتلال حول الدراجة الهوائية للطفل (غازي العباسي) بعد دهسها.

وذكر شهود عيان لوكالة الصحافة الفلسطينية، أن شرطيا تابعا للاحتلال طارد بسيارته الطفل غازي أثناء قيادته دراجته الهوائية، ثم دهسه قبل احتجازه، كونه يضع علم فلسطين على دراجته.

وتحاول سلطات الاحتلال إخلاء 12 منزلا فلسطينيا في حي الشيخ جراح بالقدس وتسليمها لمستوطنين، وهو ما أدى إلى اندلاع توتر أسفر عن مواجهات في المسجد الأقصى والضفة الغربية، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

A Palestinian kid was arrested for riding his bike flying a Palestinian flag in East Jerusalem.

If our media only covers “Israel & Palestine” when bombs rain down death, whilst ignoring Israel’s apartheid & military occupation, media ends up validating extremists’ strategies. pic.twitter.com/3WRAEdkxpt

— Rula Jebreal (@rulajebreal) May 30, 2021