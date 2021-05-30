أكثر من ألف شخص يشاركون في تجمع مؤيد لفلسطين بواشنطن (فيديو)

تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في واشنطن العاصمة دفاعاً عن حقوق الفلسطينيّين ومطالبين الإدارة الأمريكية بشكل محدد بضرورة وضع حد للمساعدات المقدمة لإسرائيل.

وتجمّع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكاريّ -وهو مكان رمزي للاحتجاج في العاصمة الأمريكية- مرددين شعارات تعبّر عن رغبتهم في رؤية فلسطين حرّة ومطالبين بإنهاء ما قالوا إنه “فصلاً عنصريّاً” من جانب إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني.

وكذلك رفع المشاركون مجسما لخبر صحيفة نيويورك تايمز الذي حمل صور وأسماء الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي الأخير والذي حمل عنوان “كانوا -مجرد- أطفالاً”.

Hundreds of people rallied yesterday in Washington in support of the Palestinian people and to call for an end to the US aid to the occupying state of Israel.#savesheikhjarrah #SaveSilwan #savepalestine #FreePalestine pic.twitter.com/E87xwHJUar — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) May 30, 2021

ووسط مئات من الأعلام الفلسطينيّة التي رفعها الحشد الذي كان عدد المشاركين فيه أكبر بكثير من المسيرات السابقة المؤيّدة للفلسطينيّين، قال شريف سلمي الذي شارك في التظاهرة لوكالة الأنباء الفرنسية “نأمل أن نوجه رسالة واضحة إلى حكومة الولايات المتحدة مفادها أن الأيام التي كانت تدعم فيها الدولة الإسرائيلية بدون تداعيات قد ولّت”.

وأضاف المحامي -البالغ 39 عاماً والمقيم بواشنطن- “سنواجه أي سياسي يواصل تمويل السلاح لإسرائيل، سنُعارضهم وسنصوّت ضدّهم وسنموّل خصومهم حتى نتغلّب عليهم في صناديق الاقتراع”.

واعتبر أنّ “الناس أفاقوا ويُقاومون: سواء كان الأمر متعلّقاً بشباب يهود أو بشباب مسلمين أو بشباب سود أو بشباب بيض فإنّ هناك انعطافاً” لدى الأجيال في الولايات المتّحدة فيما يتعلّق بالنضال من أجل “التغيير وتحرير الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المضطهدة”.

أمّا لمى الأحمد التي جاءت مع أصدقاء لها من ولاية فيرجينيا المجاورة، فرأت أن هناك “تغييراً هائلاً” يجري في الولايات المتحدة لصالح القضية الفلسطينيّة، وأضافت -ربة المنزل البالغة 43 عاماً- “نريد فقط أن ينظر العالم إلينا على أنّنا بشر. نحن لسنا إرهابيّين”.

Pro-Palestine protesters demonstrate at Lincoln Memorial in Washington DC and show pictures of Palestinian children killed by the Israeli occupation forces during the recent aggression on #Gaza, yesterday. pic.twitter.com/uwznvL314s — Quds News Network (@QudsNen) May 30, 2021

وتتحدّر لمى الأحمد من فلسطين ونشأت في الإمارات العربية المتحدة قبل وصولها إلى الولايات المتحدة منذ ما يزيد قليلا على 20 عاما، وقد عبّرت عن الأمل في أن “يُعطى الفلسطينيّون حقوقهم حتى يتسنّى لأشخاص كثر من أمثالها العودة وأن يُتاح لأولادها زيارة الأراضي الفلسطينيّة”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا حتى مساء الجمعة عن 289 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصابتهم شديدة الخطورة.

وقتل 12 إسرائيلياً بسبب صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.