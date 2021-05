أكثر من ألف شخص يشاركون في تجمع مؤيد لفلسطين بواشنطن (فيديو)

تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في واشنطن العاصمة دفاعاً عن حقوق الفلسطينيّين ومطالبين الإدارة الأمريكية بشكل محدد بضرورة وضع حد للمساعدات المقدمة لإسرائيل.

وتجمّع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكاريّ -وهو مكان رمزي للاحتجاج في العاصمة الأمريكية- مرددين شعارات تعبّر عن رغبتهم في رؤية فلسطين حرّة ومطالبين بإنهاء ما قالوا إنه “فصلاً عنصريّاً” من جانب إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني.

وكذلك رفع المشاركون مجسما لخبر صحيفة نيويورك تايمز الذي حمل صور وأسماء الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي الأخير والذي حمل عنوان “كانوا -مجرد- أطفالاً”.

Hundreds of people rallied yesterday in Washington in support of the Palestinian people and to call for an end to the US aid to the occupying state of Israel.#savesheikhjarrah #SaveSilwan #savepalestine #FreePalestine pic.twitter.com/E87xwHJUar

