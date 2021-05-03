بعد انتقادات عنيفة.. الصين تحذف منشورا يسخر من محارق الجثث في الهند

حذف منشور على موقع للتواصل الاجتماعي نشرته أعلى هيئة لإنفاذ القانون في الصين، بعدما أثار انتقادات عبر الإنترنت.

ووضع المنشور صورا للإطلاق الناجح لمركبة صينية إلى الفضاء إلى جانب المشهد القاتم لمحارق الجثث المرتبط بوباء كورونا في الهند.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن صور إطلاق الصاروخ الذي يحمل الكبسولة الفضائية الصينية (تيانهي) واحتراق الوقود المصاحب لذلك وضعت في مقارنة مع حرق جثث جماعي في مكان مفتوح في الهند، وكتب في التعليق المرفق “الصين تشعل نارا مقابل أن الهند تشعل حريقا”.

ورافق المنشور الذي نشرته السبت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) وسما يشير إلى أن حالات كورونا اليومية الجديدة في الهند تتجاوز 400 ألف حالة.

ولم يعد من الممكن الوصول إلى المنشور في وقت لاحق من أمس السبت. وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين عن صدمتهم وغضبهم بسبب عدم حساسية المنشور.

وقال هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة غلوبال تايمز المدعومة من الحزب الشيوعي، عبر موقع ويبو تعليقا على المنشور المحذوف إنه “يجب أن ترفع الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عاليا راية الإنسانية في هذا الوقت، وتظهر التعاطف مع الهند، وتضع المجتمع الصيني بحزم في مكانة أخلاقية عالية”. كما قال إن “مثل هذه الأساليب ليست طريقة مناسبة للحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب الزائرين”.

وتواصل الهند تسجيل أرقاما قياسية عالمية في عدد الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية.