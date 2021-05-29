لحظة إطلاق قوات الاحتلال “الرصاص المطاطي” على أحد المقدسيين في ساحة منزله (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي على المقدسي إيهاب النشاشيبي في ساحة منزله بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته أسرة النشاشيبي اقتحام جنود الاحتلال للمنزل وسط اعتراضات من ساكنيه، قبل أن يطلق الجنود النار تجاههم، وسط صراخ امرأة.

وتحاول سلطات الاحتلال إخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين وهو ما أدى إلى اندلاع توتر أسفر عن مواجهات في المسجد الأقصى والضفة الغربية، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

فيديو يوثق لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي على المقدسي إيهاب النشاشيبي في ساحة منزله في #الشيخ_جراح الأسبوع الماضي#القدس pic.twitter.com/GsX7HQs1YY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2021

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين ممن شاركوا في الاحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والتنديد بالحرب الأخيرة على غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، حي آل عبيد في قرية العيسوية وبلدة الطور بالشمال الشرقي من البلدة القديمة للقدس.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة هاجم خلالها الشبان جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية.

كما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 5 أيام أنها بدأت حملة “فرض النظام وتطبيق القانون” لاعتقال المشتبه في ارتكابهم ما تعتبره إسرائيل “أعمال شغب”، في حين اتهمها حقوقيون فلسطينيون بشن حملة انتقامية ضد الفلسطينيين، خاصة داخل الخط الأخضر بسبب مواقفهم السياسية.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.

وفي المقابل، قتل 13 إسرائيليا وأصيب المئات خلال رد فصائل المقاومة في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.