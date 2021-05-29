البث الحي
سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

لحظة إطلاق قوات الاحتلال “الرصاص المطاطي” على أحد المقدسيين في ساحة منزله (فيديو)

مناشدات واسعة بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة (مواقع التواصل)
مناشدات واسعة بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة (مواقع التواصل)
29/5/2021-|آخر تحديث: 29/5/202106:50 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي على المقدسي إيهاب النشاشيبي في ساحة منزله بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته أسرة النشاشيبي اقتحام جنود الاحتلال للمنزل وسط اعتراضات من ساكنيه، قبل أن يطلق الجنود النار تجاههم، وسط صراخ امرأة.

وتحاول سلطات الاحتلال إخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين وهو ما أدى إلى اندلاع توتر أسفر عن مواجهات في المسجد الأقصى والضفة الغربية، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين ممن شاركوا في الاحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والتنديد بالحرب الأخيرة على غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، حي آل عبيد في قرية العيسوية وبلدة الطور بالشمال الشرقي من البلدة القديمة للقدس.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة هاجم خلالها الشبان جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية.

كما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 5 أيام أنها بدأت حملة “فرض النظام وتطبيق القانون” لاعتقال المشتبه في ارتكابهم ما تعتبره إسرائيل “أعمال شغب”، في حين اتهمها حقوقيون فلسطينيون بشن حملة انتقامية ضد الفلسطينيين، خاصة داخل الخط الأخضر بسبب مواقفهم السياسية.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.

وفي المقابل، قتل 13 إسرائيليا وأصيب المئات خلال رد فصائل المقاومة في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

ليبيا.. سقوط طائرة حربية تابعة لحفتر في عرض عسكري يشمل مرتزقة من سوريا والسودان

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (الجزيرة مباشر)

النخالة يتوعد بقصف تل أبيب حال استهدفت إسرائيل قادة الجهاد الإسلامي (فيديو)

(الجزيرة)

الرئيس الرواندي يعلّق على إقرار ماكرون بدور فرنسا في مجازر أهلية وقعت ببلاده.. ماذا قال؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) يلقي نظرة على الصور خلال زيارته لنصب كيجالي التذكاري للإبادة الجماعية في رواندا (غيتي)

منظمة الشباب المسلم تتصدى لـ “خريطة الإسلام السياسي” في النمسا.. إليك التفاصيل

المركز الإسلامي في فيينا النمساوية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة داخلية في كندا (فيديو)

صورة أرشيفية للطلاب في مدرسة كاملوبس الداخلية في كولومبيا البريطانية والتي أغلقت عام 1978
مقالات

حرب غزة وخديعة قيس سعيد

(الجزيرة)

الناشطة الفلسطينية منى الكرد تروي تفاصيل طردها من جلسة لحقوق الإنسان بعد هجومها على نتنياهو (فيديو)

منى الكرد وأسرتها ضمن الأسر المهددة بالطرد من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية (مواقع التواصل)

الثالث خلال أسبوع.. عرض عسكري لكتائب القسام في غزة (فيديو)

مقاتلو القسام يستعرضون صواريخهم في غزة (الفرنسية)