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السعودية تسمح بدخول القادمين إليها من 11 دولة.. تعرف عليها

جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة بلغ حوالي 13.65 مليون جرعة منذ بدء التطعيم(موافع التواصل)
جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة بلغ حوالي 13.65 مليون جرعة منذ بدء التطعيم(موافع التواصل)
29/5/2021-|آخر تحديث: 29/5/202104:30 PM (مكة المكرمة)

قررت المملكة العربية السعودية السماح بدخول القادمين إليها من 11 دولة بعد رفع حظر فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن “مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي”

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إنه سيسمح بدخول القادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار جاء بناء على ما عرضته “هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

كانت السعودية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي تعليق دخول القادمين من 20 دولة إلى المملكة مؤقتا هي “الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، المملكة المتحدة، تركيا، السويد، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، اليابان، أيرلندا، البرازيل، البرتغال، سويسرا، جنوب إفريقيا”.

واتخذت المملكة إجراءات للحد من انتشار الفيروس من بينها وضع حد أقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية، وإيقاف أنشطة وفعاليات ترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة.

وتعمل المملكة على تسريع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى البلاد لتنشيط السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية.

وأعلنت المملكة أن التطعيم سيكون إلزاميا اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، لدخول أي مؤسسات حكومية وخاصة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه، ولاستخدام وسائل النقل العام أيضاً.

كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد- 19) في المملكة إلى 447178 حالة مؤكدة، بزيادة 1215 إصابة عن المسجلة الخميس، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10195 حالة، منها 1355 حالة حرجة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7320 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة بلغ حوالي 13.65 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى أمس الجمعة.

يذكر أن عدد سكان المملكة يبلغ 34 مليون نسمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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