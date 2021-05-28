البث الحي
سياسة

مقتل مهاجم بعد طعنه شرطية في غرب فرنسا (فيديو)

28/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202107:04 PM (مكة المكرمة)

قتلت السلطات في فرنسا، اليوم الجمعة، شخصا طعن شرطية مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة شمال غربي البلاد، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجم والشرطة.

وذكرت السلطات أن المهاجم طعن شرطية طعنات عدة داخل مقر بلدية (لا شابيل سور إيردر) الواقعة على بعد 3 كيلومترات شمال مدينة نانت.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن المهاجم كان يتبع “ممارسات إسلامية متشددة” في السجن.

وأضاف للصحفيين أن المشتبه به فرنسي ولد في فرنسا.

وجرت محاصرة المهاجم بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتا هليكوبتر وأكثر 200 شرطي.

وقالت الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار وقع أثناء محاولة رجالها اعتقاله، مضيفة أنه توفي بعد قليل بينما أُصيب شرطيان.

ولم يتضح دافع الهجوم إلى الآن. وقال مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب إنه يتابع الموقف لكنه لا يقود التحقيق الآن.

وتأتي الواقعة بعد مرور شهر على قيام تونسي بقتل موظفة إدارية في الشرطة بسكين بالقرب من باريس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

الثالث خلال أسبوع.. عرض عسكري لكتائب القسام في غزة (فيديو)

مقاتلو القسام يستعرضون صواريخهم في غزة (الفرنسية)

كاليفورنيا تقدم أموالا وهدايا بملايين الدولارات للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

طفل يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

والد شهيد فلسطيني: الصواريخ انهالت على ابني وزوجته وأولاده دون إنذار (فيديو)

استهدف جيش الاحتلال الأطفال والمدنيين في هجماته على غزة (غيتي)

زوجة صفوان ثابت تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه ونجله (فيديو)

صفوان ثابت (يمين) وابنه سيف (يسار) (فيسبوك)
الأكثر قراءة

هتافات لفلسطين وأبو تريكة خلال نهائي السوبر الأفريقي في قطر (فيديو)

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف والرد على مسلسل “الاختيار”

(الجزيرة)

دراسة: هذا اللقاح يخفض نسبة الوفيات بنسبة أكبر من فايزر

التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

الأمم المتحدة تطرد منى الكرد من جلستها بعد ردها على مندوبة نتنياهو (فيديو)

الناشطة الفلسطينية منى الكرد تصر على التمسك ببيت الأسرة في حي الشيخ جراح (مواقع التواصل الاجتماعي)