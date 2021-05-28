مقتل مهاجم بعد طعنه شرطية في غرب فرنسا (فيديو)

قتلت السلطات في فرنسا، اليوم الجمعة، شخصا طعن شرطية مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة شمال غربي البلاد، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجم والشرطة.

وذكرت السلطات أن المهاجم طعن شرطية طعنات عدة داخل مقر بلدية (لا شابيل سور إيردر) الواقعة على بعد 3 كيلومترات شمال مدينة نانت.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن المهاجم كان يتبع “ممارسات إسلامية متشددة” في السجن.

وأضاف للصحفيين أن المشتبه به فرنسي ولد في فرنسا.

وجرت محاصرة المهاجم بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتا هليكوبتر وأكثر 200 شرطي.

وقالت الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار وقع أثناء محاولة رجالها اعتقاله، مضيفة أنه توفي بعد قليل بينما أُصيب شرطيان.

ولم يتضح دافع الهجوم إلى الآن. وقال مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب إنه يتابع الموقف لكنه لا يقود التحقيق الآن.

وتأتي الواقعة بعد مرور شهر على قيام تونسي بقتل موظفة إدارية في الشرطة بسكين بالقرب من باريس.