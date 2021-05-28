البث الحي
سياسة|مصر

زوجة صفوان ثابت تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه ونجله (فيديو)

صفوان ثابت (يمين) وابنه سيف (يسار) (فيسبوك)
صفوان ثابت (يمين) وابنه سيف (يسار) (فيسبوك)
28/5/2021

طالبت بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل صفوان ثابت، السلطات المصرية بالإفراج عن زوجها وعن نجلها سيف الذي ألقي القبض عليه أيضا منذ أشهر عدة.

وقالت بهيرة في مقطع فيديو إنها التقت بابنها وبزوجها، مشيرة إلى أنهما في سجن انفرادي وإن ابنها في سجن شديد الحراسة.

وأضافت أنها لم تكن سعيدة بالحال الذي رأت عليه زوجها وابنها، مبدية تخوفها من تدهور حالة زوجها الصحية خاصة بعد أبلغها أنه تحسن بعد أن تم تقديم العلاج له.

وناشدت بهيرة المسؤولين إطلاق سراح زوجها وابنها، قائلة إنه يمكن استدعاؤهما التحقيق معهما في أي وقت.

وألقت الشرطة المصرية القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، في 12 فبراير/شباط الماضي، وبعدها بأيام تم التحفظ على ابنه سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة جهينة ونائب رئيس مجلس الإدارة على ذمة التحقيقات.

وأصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا عام 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مطلع شهر مايو/أيار الجاري، إنها تتعرض لإجراءات “غير مفهومة وغير مبررة” مما يهدد بتعرضها لخسائر.

وأسس صفوان ثابت شركة جهينة عام 1983 وأصبحت إحدى أبرز شركات إنتاج الألبان والعصائر في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

الثالث خلال أسبوع.. عرض عسكري لكتائب القسام في غزة (فيديو)

مقاتلو القسام يستعرضون صواريخهم في غزة (الفرنسية)

كاليفورنيا تقدم أموالا وهدايا بملايين الدولارات للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

طفل يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

والد شهيد فلسطيني: الصواريخ انهالت على ابني وزوجته وأولاده دون إنذار (فيديو)

استهدف جيش الاحتلال الأطفال والمدنيين في هجماته على غزة (غيتي)

مقتل مهاجم بعد طعنه شرطية في غرب فرنسا (فيديو)

قوات الشرطة الفرنسية تطارد المهاجم بالقرب من موقع الحادث (غيتي)
الأكثر قراءة

هتافات لفلسطين وأبو تريكة خلال نهائي السوبر الأفريقي في قطر (فيديو)

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف والرد على مسلسل “الاختيار”

(الجزيرة)

دراسة: هذا اللقاح يخفض نسبة الوفيات بنسبة أكبر من فايزر

التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

الأمم المتحدة تطرد منى الكرد من جلستها بعد ردها على مندوبة نتنياهو (فيديو)

الناشطة الفلسطينية منى الكرد تصر على التمسك ببيت الأسرة في حي الشيخ جراح (مواقع التواصل الاجتماعي)