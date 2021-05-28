زوجة صفوان ثابت تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه ونجله (فيديو)

طالبت بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل صفوان ثابت، السلطات المصرية بالإفراج عن زوجها وعن نجلها سيف الذي ألقي القبض عليه أيضا منذ أشهر عدة.

وقالت بهيرة في مقطع فيديو إنها التقت بابنها وبزوجها، مشيرة إلى أنهما في سجن انفرادي وإن ابنها في سجن شديد الحراسة.

وأضافت أنها لم تكن سعيدة بالحال الذي رأت عليه زوجها وابنها، مبدية تخوفها من تدهور حالة زوجها الصحية خاصة بعد أبلغها أنه تحسن بعد أن تم تقديم العلاج له.

وناشدت بهيرة المسؤولين إطلاق سراح زوجها وابنها، قائلة إنه يمكن استدعاؤهما التحقيق معهما في أي وقت.

وألقت الشرطة المصرية القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، في 12 فبراير/شباط الماضي، وبعدها بأيام تم التحفظ على ابنه سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة جهينة ونائب رئيس مجلس الإدارة على ذمة التحقيقات.

وأصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا عام 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مطلع شهر مايو/أيار الجاري، إنها تتعرض لإجراءات “غير مفهومة وغير مبررة” مما يهدد بتعرضها لخسائر.

وأسس صفوان ثابت شركة جهينة عام 1983 وأصبحت إحدى أبرز شركات إنتاج الألبان والعصائر في مصر.