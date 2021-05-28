حركة النهضة: على الرئيس فتح تحقيق في وثيقة “الانقلاب” لا التكتم عليها (فيديو)

قال فتحي العيادي، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة في تونس، إنه كان على الرئيس قيس سعيّد فتح تحقيق بشأن الوثيقة التي تحدثت عن انقلاب من قبل رئاسة الجمهورية بدلا من التكتم عليها.

وأضاف العيادي في لقاء مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن الوثيقة تتضمن جرائم خطيرة جدًا وأن الحركة تأمل في أن يتم التحقيق بشأنها.

وأوضح أن ما يثار من أفكار بشأن تلك الوثيقة هي محاولة للفت الأنظار عنها والتغطية على ما جاء فيها.

وأشار إلى تشابه ما جاء في الوثيقة مع ما طرحه سياسيون من قبل من دعوة إلى نشر الجيش ووضع سياسيين تحت الإقامة الجبرية.

وأعاد العيادي تأكيد حركة النهضة على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وتعاونها وأن تساهم في تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف أن الحركة لاحظت أن هناك تعطيلا لمؤسسات الدولة بداية من التعديل الوزاري الأخير.

ودعا العيادي رئيس الجمهورية إلى الحوار مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وضرورة العمل ضمن الدستور والتعاون بين مؤسسات الدولة.

بدوره طالب مهدي الباهي الناشط السياسي التونسي رئيس الوزراء هشام المشيشي بالاستقالة من منصبه لحل الأزمة السياسية في تونس، قائلا إنه سبب في جزء كبير من الأزمة الحالية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، خلال لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، إنهم “ليسوا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية بل دعاة تكامل بين المؤسسات”.

ويأتي تصريح سعيّد ردا على وثيقة نشرها موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، الأحد الماضي، تحدثت عن مزاعم “انقلاب” تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية.

وذكر الموقع أن الوثيقة “مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ويعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار الجاري”.