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عرض عسكري لكتائب القسام احتفالا بـ “انتصار المقاومة الفلسطينية” (فيديو)

27/5/2021

استعرضت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر قدراتها العسكرية في احتفال كبير عقب أسبوع من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والتي أمطرت فيه المقاومة تل أبيب والمدن الإسرائيلية بمئات الصواريخ.

وقدمت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس الخميس، عرضا عسكريا جنوبي قطاع غزة.

وجاء العرض ضمن مهرجان لتكريم عائلات الشهداء الذي سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 11 يوما، واحتفالا بـ”انتصار المقاومة الفلسطينية”.

وجاب مئات من مقاتلي “القسام” الملثمين مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حاملين مختلف الأسلحة بينها صواريخ مضادة للدروع ورشاشات ثقيلة وأسلحة قنص.

وعرضت الكتائب صواريخ كبيرة الحجم استخدمتها في قصف مدن إسرائيلية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

كتائب القسام تستعرض راجمات صواريخ استخدمتها في قصف مدن إسرائيلية (الأناضول)

وعلى هامش المهرجان، قال ناشط بـ”القسام” يدعى “أبو أنس” إن “الكتائب تشارك في عرس الانتصار الذي قدمت فيه خيرةً من قادتها”.

وأضاف الناشط العسكري الذي لم يذكر اسمه “سنواصل طريق الجهاد والإعداد والاستعداد لأي معركة قادمة”.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية “ستبقى على عهدها، وأن أي انتهاك ضد شعبنا ومقدساتنا خط أحمر، وسيبقى الرد حاضرًا حال تمادى العدوان”.

القسام تستعرض قدراتها العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة (الأناضول)

وقال القيادي في “حركة الجهاد الإسلامي” خالد البطش، خلال كلمته ممثلا عن القوى الوطنية والإسلامية إن “التزامنا بوقف النار هو بمقدار التزام العدو”.

ولفت البطش إلى أن “المعركة الأخيرة مع الاحتلال أسست لمرحلة التحرير القادم، وشكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الصراع مع الكيان”.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يومًا، وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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