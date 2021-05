شاهد: الرئيس التونسي يرد على مزاعم سعيه للانقلاب على الحكم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، إنهم “ليسوا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية”، بل “دعاة تكامل بين المؤسسات”.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي في قصر قرطاج الرئاسي، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك.

ويأتي تصريح سعيّد ردًا على وثيقة نشرها موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، الأحد الماضي، تحدثت عن مزاعم “انقلاب” تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية.

وذكر الموقع أن الوثيقة “مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ويعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار الجاري”.

EXCLUSIVE: A top secret document reveals plans to lure Tunisian President Kais Saied’s political rivals to the presidential palace and announce a coup in their presence, while not allowing them to leave https://t.co/qQ1FsXB7dQ

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 23, 2021