بسبب علم فلسطين.. الاعتداء على لاجئ من غزة في كندا (فيديو)

تعرض لاجئ فلسطيني من غزة للاعتداء عل أحد الطرق في كندا بسبب وجود العلم الفلسطيني داخل سيارته، بينما طالب نشطاء باتخاذ إجراءات رادعة ضد “جريمة الكراهية”.

ووثق اللاجئ الفلسطيني تامر أبو حصيرة، واقعة الاعتداء عليه في أحد الطرق في مدينة كالغاري التابعة لمقاطعة ألبرتا في كندا.

إلا أن الفيديو نشره سام نمورة، أحد أعضاء الجالية الإسلامية في كالغاري، ويظهر سائق يعترض بسيارته طريق أبو حصيرة ويوقفه، ثم يتوجه إليه ويضرب زجاج سيارة أبو حصيرة، ويوجه له عبارات عنصرية.

وكسر المعتدي ماسحة الزجاج الأمامي لسيارة اللاجئ الفلسطيني، فضلا عن إطلاقه سيلا من السباب العنصري ضد المسلمين.

وعلق نمورة على المقطع قائلا “إذا لم تكن هذه إهانة كراهية بدوافع عنصرية، فماذا يمكن أن تكون؟ هذه ليست طريقة للغضب..السبب الحقيقي أن تامر لديه علم فلسطيني داخل سيارته”.

وأضاف “لا أستطيع أن أصدق أن شرطة كالغاري تريد فقط إعطائه تذكرة وإصلاح ممسحة الزجاج الأمامي، شكرا لك تامر على الهدوء سنحارب هذا لنحصل على العدالة المناسبة لك”.

وقالت سامية جمال، عضو مؤسس في جمعية كالغاري لدعم المهاجرين، في منشور لها عبر فيسبوك، إن تامر لاجئ فلسطيني من قطاع غزة، وصل إلى كندا قبل ثلاث سنوات، وانتقل إلى كالغاري من فانكوفر قبل شهرين فقط.

وأضافت “وصلت عائلته للتو من غزة منذ شهرين للمرة الأولى للانضمام إليه، لقد كان مرتاحا جدا لأنهم هنا معه بعيدا عن القصف ويتمتعون بحياة آمنة حتى اليوم”.

وأوضحت أن “هذا الهجوم العنصري تسبب في خوف عائلته، فهم يخشون الآن على حياتهم.. زوجته ترتدي الحجاب وتخشى الخروج، والأطفال الآن يخشون الذهاب إلى المدرسة”.