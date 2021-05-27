الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الفرنسي لـ”توبيخه”.. لماذا؟

استدعت الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس سفير فرنسا لدى تل أبيب للتوبيخ احتجاجا على تصريح لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان حذر فيه من احتمال أن تتحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري.

ووفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة معاريف، استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي السفير الفرنسي آريك دانون لتوبيخه إثر تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي انتقد فيها إسرائيل.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أشكنازي قوله “تصريح وزير الخارجية الفرنسي غير مقبول بشكل قاطع”.

وأعرب عن تطلع إسرائيل من “مسؤولي الدول الصديقة عدم التعبير عن أنفسهم بشكل غير مسؤول يُولد نشاطا مناهضا”.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء في بيان تصريح لودريان واصفا إياه بأنه “دعاء وقح وكاذب وليس له أي أساس”.

كان لودريان قد تحدث يوم الأحد عن صدامات دموية وقعت في المدن المختلطة داخل إسرائيل بين سكانها الفلسطينيين واليهود،على خلفية عدوان إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقال في تصريح متلفز لفضائية فرانس 24 “هي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة”.

وشهد العديد من المدن الإسرائيلية المختلطة (يسكنها فلسطينيون ويهود)، مثل اللد وعكا ويافا مواجهات دامية بين الجانبين خلال الأيام الماضية.

وتفجرت الأوضاع جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وفجر 21 مايو/ آيار الجاري بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته اسرائيل على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم شديدة الخطورة، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات؛ خلال رد الفصائل في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.