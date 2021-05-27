أشاد بدقة ضربات طائرات الاحتلال الإسرائيلي.. مطالبات بعزل مدير عمليات الأونروا في غزة (فيديو)

أثارت تصريحات أدلى بها مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة (الأونروا) ماتياس شمالي غضبا واسعا في الأراضي المحتلة ودعوات لعزله من منصبه.

أشاد بدقة ضربات طائرات الاحتلال الإسرائيلي.. مطالبات على #تويتر بعزل مدير عمليات #الأونروا في #غزة على خلفية تصريحات مثيرة للجدل pic.twitter.com/cOlDu38hyS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2021

تصريحات شمالي أدلى بها للقناة 12 الإسرائيلية، وقال فيها إنه “لا يشك في مدى دقة القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويرى حرفية عالية في الطريقة التي قصف بها قطاع غزة على مدار الأيام الـ11 الماضية”.

وأضاف “الجيش لم يستهدف أهدافا مدنية، ولكن الهجمات كانت قاسية جدا”.

تصريحات شمالي استهجنتها الفصائل الفلسطينية وعبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن صدمتها من تصريحات شمالي قائلة “صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث نصّب نفسه محللا عسكريا أو ناطقا باسم جيش الاحتلال”.

أول خطوة يجب على حـماس اتخاذها بعد توقف العدوان هي طرد الصهيوني #ماتياس_شمالي من غزة — Khaled Kraizim (@khaledkraizim) May 26, 2021

وقالت الحركة إن شمالي برر استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه.

مطالبات بالعزل

ودعت حركة الجهاد الإسلامي إلى عزل شمالي من مهامه وطالبت إدارة الأونروا بالاعتذار و”إلزام مسؤوليها بمهام عملهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين”.

وكالة الغوث مهمتها ومسئوليتها الدفاع عن حقوق وحاجات اللاجئين الفلسطينيين ، واذا أي مسئول فيها أحب مجاملة الاحتلال على حساب دماء اللاجئين طمعا او خوفا او ولاءا او تعاونا … عليه ان يترك منصبه ويرحل ويخدم لدي الاحتلال ومؤسساته . #ماتياس_شمالي في غزة مثالا !#يسقط_ماتياس pic.twitter.com/B7N7c1Y9pz — Abed alrhman (@Abedalr50727533) May 26, 2021

من جانبه، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن “تصريحات شمالي تضليلية تجرّد فيها من الحيادية”، كما أنها “تتنافى مع مواقف المنظمات الأممية التي أدانت العدوان الإسرائيلي واعتبرت ما جرى في قطاع غزة بمستوى جرائم الحرب”.

ونشر شمالي عقب ذلك، عصر الثلاثاء، بيانا قال فيه إن “الملاحظات الأخيرة التي أدليتُ بها عبر التلفزيون الإسرائيلي أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قُتل وجُرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو”.

وعبّر شمالي عن أسفه لذلك، وقال إن “الأسبوعين الماضيين كانا مروعين بالنسبة لغزة وكل من يعيش فيها، وأكرر تعازيّ للعائلات التي فقدت أحباءها بشكل مأساوي، كما أنني أعبر عن فائق الاحترام والتضامن مع زملائي في الأونروا وعائلاتهم الذين عانوا من آلام وخسائر جسيمة”.

ت صريحات مدير عمليات(أونروا) بغزة ماتياس شمالي التي زعم فيها أن جيش الاحتلال لم يقصف اهدافا مدنية خلال عدوانه الاخير على غزة يجب ان لاتمر باعتذارخجول.فشمالي يبيض صفحة الاحتلال من الجرائم بحق الاطفال بالدرجة الاولى وكافة المدنيين الذي استشهدوا في العدوان على غزة. #ماتياس_شمالي — mohammed sweidan (@m1962swedan) May 26, 2021

وأضاف إنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين”، مضيفًا أن “الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبدا أن تكونا مبررا للحرب”.

وأقرّ شمالي “إن الرعب القادم من السماء الذي شهده قطاع غزة يرقى إلى نوع من العقاب الجماعي للسكان المدنيين”، وقال إنه يجب ألا يحدث هذا مجددا، وطالب برفع الحصار عن غزة واستئناف عملية سياسية ذات معنى.

اعتذار

وأمس الأربعاء، أعرب شمالي عن أسفه واعتذاره من تصريحاته مؤكدًا على أن قتل الأطفال يحطم كافة قوانين الحرب وأنه يجب ألا يفلت من قام بذلك من العقاب.

وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من القوانين الدولية خلال حربه على قطاع غزة.

Looking at this harrowing documentation, I deeply regret that my comments about the precision of IDF strikes are being misused to justify what cannot be justified. Killing children breaks the rules of war and must be independently investigated. There must not be impunity! https://t.co/4hsg957K9G — Matthias Schmale (@matzschmale) May 26, 2021

وقال “إن قتل أكثر من 200 من المدنيين في غزة بما فيهم من الأطفال والنساء يدل على أن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من قوانين الحرب”، مطالبا بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من قاموا بذلك.

وأوضح أن سلاح الاحتلال المتقدم والحديث أدى إلى مقتل أكثر من 60 طفلا منهم 20 يذهبون إلى مدارس (أونروا).