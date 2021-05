أشاد بدقة ضربات طائرات الاحتلال الإسرائيلي.. مطالبات بعزل مدير عمليات الأونروا في غزة (فيديو)

أثارت تصريحات أدلى بها مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة (الأونروا) ماتياس شمالي غضبا واسعا في الأراضي المحتلة ودعوات لعزله من منصبه.

تصريحات شمالي أدلى بها للقناة 12 الإسرائيلية، وقال فيها إنه “لا يشك في مدى دقة القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويرى حرفية عالية في الطريقة التي قصف بها قطاع غزة على مدار الأيام الـ11 الماضية”.

وأضاف “الجيش لم يستهدف أهدافا مدنية، ولكن الهجمات كانت قاسية جدا”.

تصريحات شمالي استهجنتها الفصائل الفلسطينية وعبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن صدمتها من تصريحات شمالي قائلة “صُدمنا من تصريحات ماتياس شمالي عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث نصّب نفسه محللا عسكريا أو ناطقا باسم جيش الاحتلال”.

وقالت الحركة إن شمالي برر استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي إلى عزل شمالي من مهامه وطالبت إدارة الأونروا بالاعتذار و”إلزام مسؤوليها بمهام عملهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين”.

من جانبه، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن “تصريحات شمالي تضليلية تجرّد فيها من الحيادية”، كما أنها “تتنافى مع مواقف المنظمات الأممية التي أدانت العدوان الإسرائيلي واعتبرت ما جرى في قطاع غزة بمستوى جرائم الحرب”.

ونشر شمالي عقب ذلك، عصر الثلاثاء، بيانا قال فيه إن “الملاحظات الأخيرة التي أدليتُ بها عبر التلفزيون الإسرائيلي أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قُتل وجُرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو”.

وعبّر شمالي عن أسفه لذلك، وقال إن “الأسبوعين الماضيين كانا مروعين بالنسبة لغزة وكل من يعيش فيها، وأكرر تعازيّ للعائلات التي فقدت أحباءها بشكل مأساوي، كما أنني أعبر عن فائق الاحترام والتضامن مع زملائي في الأونروا وعائلاتهم الذين عانوا من آلام وخسائر جسيمة”.

وأضاف إنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين”، مضيفًا أن “الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبدا أن تكونا مبررا للحرب”.

وأقرّ شمالي “إن الرعب القادم من السماء الذي شهده قطاع غزة يرقى إلى نوع من العقاب الجماعي للسكان المدنيين”، وقال إنه يجب ألا يحدث هذا مجددا، وطالب برفع الحصار عن غزة واستئناف عملية سياسية ذات معنى.

وأمس الأربعاء، أعرب شمالي عن أسفه واعتذاره من تصريحاته مؤكدًا على أن قتل الأطفال يحطم كافة قوانين الحرب وأنه يجب ألا يفلت من قام بذلك من العقاب.

وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من القوانين الدولية خلال حربه على قطاع غزة.

Looking at this harrowing documentation, I deeply regret that my comments about the precision of IDF strikes are being misused to justify what cannot be justified. Killing children breaks the rules of war and must be independently investigated. There must not be impunity! https://t.co/4hsg957K9G

— Matthias Schmale (@matzschmale) May 26, 2021