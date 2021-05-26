مُشادَّة بين موسى أبو مرزوق ومبعوث أمريكي سابق بشأن الاعتراف بحركة حماس (فيديو)

شهدت حلقة “المسائية” اليوم الثلاثاء على الجزيرة مباشر مواجهة كلامية بين القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، موسى أبو مرزوق، والمبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط ريتشارد غوودستين.

جاءت المواجهة، بعد ما قال المسؤول الأمريكي إن واشنطن لا يمكنها الجلوس مع حركة حماس والتفاوض معها لأنها تسعى “لزوال إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

ورد أبو مرزوق على المسؤول الأمريكي قائلا “لماذا تقبلون الديمقراطية الإسرائيلية ولم تقبلوا الديمقراطية الفلسطينية التي جاءت بحماس إلى سدة الحكم في عام 2006؟”.

وقدم المسؤول الأمريكي الشكر إلى “الزعيم النازي أدولف هتلر” قائلا إن ما فعله في اليهود هو السبب في “قيام دولة إسرائيل”.

ودفع هذا بدوره القيادي في حماس ليرد عليه، “لماذا يدفع الفلسطينيون ثمن ما فعله هتلر والأوربيون في اليهود؟ لماذا لم تقيموا لهم دولة في أوربا أو روسيا بدلا من أن تأتوا لتحتلوا أرضنا؟”.

وقال غوودستيين إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة تأتي تعبيرا عن مقاربة جديدة بشأن تعاطي الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن مع أزمة عملية السلام.

وأضاف خلال مشاركته مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “مقاربة بايدن تختلف تماما عن تلك التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعد أن أشاح الأخير بظهره للجانب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل”.

وأوضح غوودستيين أن بايدن أعلن بوضوح عن دعمه لإعادة إعمار غزة مرة أخرى بعد توقف العمليات العسكرية هناك، مؤكدا أن مطالبة الرئيس الأمريكي بوقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية تعبر عن فهمه الجيد لطبيعة الصراع في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وخلال العدوان الأخير على الأراضي الفلسطينية، أثار الموقف الأمريكي انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث أعلنت إدارة بايدن مرارا عن تأييدها لما اعتبرت أنه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ووافقت على صفقة تسليح جديدة لتل أبيب.

وأعلن بلينكن، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار، مساعدات للفلسطينيين عام 2021.

وعقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن واشنطن ستقدم 5.5 ملايين دولار مساعدات عاجلة لقطاع غزة، و32 مليونا مساعدات لمنظمات إغاثية دولية.

وتابع أن بلاده ستعيد فتح قنصليتها في مدينة القدس المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعرب عن تقديره للموقف الأمريكي “الداعي لاحترام الوضع القانوني القائم في الحرم الشريف، ومنع طرد المواطنين الفلسطينيين من الشيخ جراح، وعدم القيام بالأعمال الأحادية الجانب، بما فيها نشاطات التوسع الاستيطاني”.

وأكد عباس على أهمية التدخل الأمريكي “للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المستمرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة”.

وعبر عباس عن استعداد السلطة الفلسطينية الكامل للتنسيق المشترك للجهود العربية والدولية الساعية إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، من خلال السلطة.

وفجر الجمعة، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.