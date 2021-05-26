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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

كاميرا مراقبة توثق عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مختبر “كورونا” بغزة (فيديو)

25/5/2021-|آخر تحديث: 26/5/202101:55 AM (مكة المكرمة)

وثّقت كاميرا مراقبة الأضرار التي لحقت بالمختبر المركزي لفيروس “كورونا” في عيادة طبية بقطاع غزة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بدأ في 10 من مايو/ أيار الجاري.

وتُظهر مقاطع سجلتها الكاميرا، ووزعتها وزارة الصحة الفلسطينية على وسائل إعلام، الثلاثاء، تطاير أحد الأطباء وهلع بين آخرين جراء انفجار شديد سببته غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب المختبر المركزي.

وإثر الغارة، توقف المختبر وهو الوحيد من نوعه في غزة عن إجراء فحوصات “كورونا” كما توقفت العيادة الطبية عن تقديم خدماتها للمرضى.

ودون سابق إنذار، أطلق جيش الاحتلال، في 17 من مايو/ الجاري، صاروخا على الطوابق العلوية في بناية “غازي الشوا” في حي الرمال الشمالي، ما أسفر عن مقتل مدنيين، أحدهما طفلة، وإصابة آخرين بجروح.

كما تسبب القصف بانفجار شديد أدى إلى تدمر واسع في المختبر المركزي وعيادة الرمال الطبية.

والأحد الماضي، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن “الاحتلال الإسرائيلي تعمد إصابة المنظومة الصحة في مقتل”.

وأضاف “الاحتلال استهداف محيط مركز صحي شهداء الرمال، المقر الرئيس لوزارة الصحة، ما نتج عنه دمار كبير بالمبنى، وهو يضم المختبر المركزي، الذي تتم فيه الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه والمخالطين لمصابي كورونا”.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال قتل طبيبين وارتكب 89 انتهاكا بحق مراكز العلاج وسيارات طواقم الإسعاف، خلال عدوانه على غزة.

ومنذ 13 من أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط) حيث تحاول إخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

ومنذ فجر الجمعة، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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