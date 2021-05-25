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سياسة|فلسطين

مسؤول بالخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها في غزة.. وبلينكن يصل تل أبيب

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن(رويترز)
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن(رويترز)
25/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202101:50 PM (مكة المكرمة)

ق​​​​​​ال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل فشلت كما تدعي في تحقيق هدفها في غزة، وإنها ستواصل العمل على إضعاف قدرات حركة حماس والسيطرة عليها.

وأعرب المسؤول الأمريكي -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- لوكالة الأناضول أمس الإثنين عن ارتياح بلاده لتوقف الاشتباكات والتزام الأطراف بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري زيارة إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهدف منها مناقشة قضايا مثل جعل وقف إطلاق النار دائما ومساعدة غزة مع الحلفاء الإقليميين.

وشكر المسؤول الأمريكي كلا من الأردن وقطر على مساهمتهما في وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل مضيفا “نثمن جهود مصر ودورها الحاسم الذي لعبته في وقف العنف”.

وصول وزير الخارجية الأمريكي

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء في مستهل أول زيارة له إلى الشرق الأوسط بعد توليه منصبه.

ويبدأ بلينكن جولة تشمل إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن.

وأعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيستقبل بلينكن في مكتبه بالقدس الغربية اليوم.

وكان نيد برايس المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية قال إن بلينكن سيلتقي أيضا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ويتوجه بلينكن إلى رام الله بالضفة الغربية مساء اليوم.

وقال برايس “سيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد إشتية ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الفلسطينية”.

وأضاف “سيتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري”.

وتابع المتحدث الأمريكي “يختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمّان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي”.

وأشار برايس إلى أن الوزير بلينكن يسافر إلى المنطقة لمناقشة جهود المتابعة الأساسية المناسبة لتعزيز وقف إطلاق النار (في قطاع غزة) وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة.

وبدأ يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة مصرية بعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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