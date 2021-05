تونس.. “النهضة” تدعو للتحقيق بشأن تسريب حول انقلاب الرئيس على الحكومة

دعت حركة النهضة التونسية إلى فتح تحقيق بشأن وثيقة مسربة تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.

وأدانت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء ما ورد في الوثيقة التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الأحد.

EXCLUSIVE: A top secret document reveals plans to lure Tunisian President Kais Saied’s political rivals to the presidential palace and announce a coup in their presence, while not allowing them to leave https://t.co/qQ1FsXB7dQ

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 23, 2021