وزير الري المصري: واشنطن لم تقدم حتى الآن أي مقترح بشأن سد النهضة

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن واشنطن لم تتقدم بأي مقترح حتى الآن بخصوص حل أزمة سد النهضة المتعثرة منذ أشهر.

وردًا على سؤال بشأن عدم تقدم واشنطن بأي مقترح لحل أزمة السد الإثيوبي حتى الآن أجاب عبد العاطي في تصريحات متلفزة مساء أمس الأحد: “لا لم تتقدم بعد”.

كان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قد بدأ في 4 و7 مايو/أيار الجاري والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية جولتين منفصلتين إلى مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة السد.

وأشار عبد العاطي إلى أن فيلتمان لم يقدم مقترحًا حول الأزمة مرجعًا ذلك إلى أن وجود دوائر عديدة في أمريكا تعمل أولًا على إعداد رؤية وهذا يأخذ وقتًا.

وزير الري في حكومة السيسي بيقولك ان ملف السد تم تجميده ووقف المفوضات !! ومنتظر اما امريكا بعد ما جمعت الرؤية من الدول الثلاثة وترد بقي 😳 تكون الدنيا اتخربت والمليء الثاني تم وخلاص ونرضي بالامر الواقع !!!

شوفت السيسي بيتعامل مع مشكلة #سد_النهضة ازاي ؟! فينك يا ابو عبيدة 😉 pic.twitter.com/76hAdDbKRb — pery Ahmed (@P_E_R_Y_A) May 23, 2021

ولفت إلى أن تشيسيكيدى أيضًا استمع لرؤى الدول الثلاث ولكن ليس هناك مقترح (من الاتحاد) من الممكن للدول أن تتجاوب معه.

وأشار إلى أن الموقف الحالي لا يزال يشهد تجميدًا في المفاوضات معربًا عن أمله أن يكون هناك حركة سريعة للوصول لحل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.