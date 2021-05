تضامنا مع فلسطين.. مهرجان يرفض مشاركة إسرائيل وفنانون يشعلون المنصات بـ “تسلم يا وطنا” (فيديو)

شهدت الفترة الأخيرة أشكالًا عديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على مستوى العالم في مواجهة سياسات إسرائيل العنصرية والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

في مجال السينما والفن قررت إدارة مهرجان ديربان السينمائي الدولي حرمان المخرج الإسرائيلي ياكي أيالون من المشاركة في المهرجان بسبب سياسات إسرائيل العنصرية والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها إدارة المهرجان لأيالون “مع استمرار تزايد اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين، يدعو المزيد من الفنانين في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل”.

وأضافت “ولأننا ملتزمون بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامته، فلن نقوم بعرض أي أفلام لمخرجين إسرائيليين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي مع استمرار قمع الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين دون هوادة”.

وقال منظمو المهرجان في رسالتهم “نعتقد أننا جميعًا نتحمل المسؤولية لفعل ما في وسعنا لتقديم الدعم الدولي لقضية النضال الفلسطيني”.

وأضافوا “بصفتنا صانعي أفلام وفنانين في جنوب أفريقيا فقد اضطررنا لتحمل استبعاد مماثل لأصواتنا وإنتاجنا الفني من المهرجانات الدولية خلال سنوات الفصل العنصري القمعية”.

وختمت الرسالة بالقول “على هذا النحو فإننا ندرك قيمة الإجماع الدولي للفنانين حينما يدعون لعزل إسرائيل ثقافيا”.

قرار إدارة مهرجان ديربان لقي ترحيبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرد شريف صحناوي قائلًا “هذا رائع قرر مهرجان ديربان السينمائي الدولي سحب الأفلام الإسرائيلية من برنامجه. إن كون هذا قادما من جنوب أفريقيا يجب أن يكون نقطة البداية إلى الطريق إلى الأمام للمؤسسات الثقافية حول العالم”.

This is wonderful, the Durban International Film Festival decided to retrieve Israeli films from their program. That this is coming from South Africa is not a detail and should point the way forward for cultural institutions around the world#StopIsraeliApartheid #FreePalestine pic.twitter.com/ZhObzZL0Qf

— Sharif Sehnaoui شريف صحناوي (@SharifSehnaoui) May 23, 2021