تضامنا مع فلسطين.. مهرجان يرفض مشاركة إسرائيل وفنانون يشعلون المنصات بـ “تسلم يا وطنا” (فيديو)

شهدت الفترة الأخيرة أشكالًا عديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على مستوى العالم في مواجهة سياسات إسرائيل العنصرية والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

في مجال السينما والفن قررت إدارة مهرجان ديربان السينمائي الدولي حرمان المخرج الإسرائيلي ياكي أيالون من المشاركة في المهرجان بسبب سياسات إسرائيل العنصرية والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

العالم يتضامن مع #فلسطين: مهرجان سينمائي يرفض مشاركة مخرج إسرائيلي.. ونجم مانشستر سيتي #رياض_محرز يرفع العلم الفلسطيني على أرض ملعب الاتحاد #ربيع_فلسطين@ajmhashtag pic.twitter.com/5RMhy48qSQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2021

وجاء في الرسالة التي أرسلتها إدارة المهرجان لأيالون “مع استمرار تزايد اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين، يدعو المزيد من الفنانين في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل”.

وأضافت “ولأننا ملتزمون بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامته، فلن نقوم بعرض أي أفلام لمخرجين إسرائيليين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي مع استمرار قمع الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين دون هوادة”.

وقال منظمو المهرجان في رسالتهم “نعتقد أننا جميعًا نتحمل المسؤولية لفعل ما في وسعنا لتقديم الدعم الدولي لقضية النضال الفلسطيني”.

وأضافوا “بصفتنا صانعي أفلام وفنانين في جنوب أفريقيا فقد اضطررنا لتحمل استبعاد مماثل لأصواتنا وإنتاجنا الفني من المهرجانات الدولية خلال سنوات الفصل العنصري القمعية”.

وختمت الرسالة بالقول “على هذا النحو فإننا ندرك قيمة الإجماع الدولي للفنانين حينما يدعون لعزل إسرائيل ثقافيا”.

ترحيب

قرار إدارة مهرجان ديربان لقي ترحيبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرد شريف صحناوي قائلًا “هذا رائع قرر مهرجان ديربان السينمائي الدولي سحب الأفلام الإسرائيلية من برنامجه. إن كون هذا قادما من جنوب أفريقيا يجب أن يكون نقطة البداية إلى الطريق إلى الأمام للمؤسسات الثقافية حول العالم”.

This is wonderful, the Durban International Film Festival decided to retrieve Israeli films from their program. That this is coming from South Africa is not a detail and should point the way forward for cultural institutions around the world#StopIsraeliApartheid #FreePalestine pic.twitter.com/ZhObzZL0Qf — Sharif Sehnaoui شريف صحناوي (@SharifSehnaoui) May 23, 2021

بينما غردت صاحبة هذا الحساب قائلة “أوضحت إدارة مهرجان ديربان السينمائي الدولي للمخرج الإسرائيلي “ياكي إيلون” أنهم لن يقدموا أي أفلام لصانعي الأفلام الإسرائيليين بينما يستمر حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

Durban International Film Festival management has made it clear to the Israeli director “Yaki Elon” that they won’t be presenting any films by Israeli filmmakers while the deprivation of Palestinians rights continues by the Israeli government.#Palestine #SouthAfrica pic.twitter.com/DdFfpiuT6B — Lee (@iamlamija) May 23, 2021

محرز يتضامن

وفي مجال كرة القدم ظهر اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد بعد تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي على أرضية الملعب وهو يحمل العلمين الجزائري والفلسطيني معا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

يا ابن الجزائر الحبيبة

نفخر بك وفلسطين تفخر بك 🇵🇸🇩🇿#رياض_محرز pic.twitter.com/m9kN4qr7UI — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 23, 2021

“تسلم يا وطنا”

كما تفاعل فنانون فلسطينيون وعرب مع المشهد الفلسطيني بالأعمال الفنية ونشرت الفنانة الفلسطينية آية خلف عبر حسابها على إنستغرام مقطعا لأغنية “جنة جنة تسلم يا وطنا” برفقة فنانين عرب آخرين.

كما تفاعل مع الأحداث والانتصار الأخير في غزة فنانوا الكاريكاتير حيث عبروا بريشتهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قمع الاحتلال الإسرائيلي.