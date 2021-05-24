البث الحي
سياسة

تضامنا مع فلسطين.. مهرجان يرفض مشاركة إسرائيل وفنانون يشعلون المنصات بـ “تسلم يا وطنا” (فيديو)

متظاهرون يرفعون علم فلسطين (غيتي)
متظاهرون يرفعون علم فلسطين (غيتي)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202102:23 PM (مكة المكرمة)

شهدت الفترة الأخيرة أشكالًا عديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على مستوى العالم في مواجهة سياسات إسرائيل العنصرية والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

في مجال السينما والفن قررت إدارة مهرجان ديربان السينمائي الدولي حرمان المخرج الإسرائيلي ياكي أيالون من المشاركة في المهرجان بسبب سياسات إسرائيل العنصرية والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها إدارة المهرجان لأيالون “مع استمرار تزايد اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين، يدعو المزيد من الفنانين في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل”.

وأضافت “ولأننا ملتزمون بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامته، فلن نقوم بعرض أي أفلام لمخرجين إسرائيليين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي مع استمرار قمع الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين دون هوادة”.

وقال منظمو المهرجان في رسالتهم “نعتقد أننا جميعًا نتحمل المسؤولية لفعل ما في وسعنا لتقديم الدعم الدولي لقضية النضال الفلسطيني”.

وأضافوا “بصفتنا صانعي أفلام وفنانين في جنوب أفريقيا فقد اضطررنا لتحمل استبعاد مماثل لأصواتنا وإنتاجنا الفني من المهرجانات الدولية خلال سنوات الفصل العنصري القمعية”.

وختمت الرسالة بالقول “على هذا النحو فإننا ندرك قيمة الإجماع الدولي للفنانين حينما يدعون لعزل إسرائيل ثقافيا”.

ترحيب

قرار إدارة مهرجان ديربان لقي ترحيبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرد شريف صحناوي قائلًا “هذا رائع قرر مهرجان ديربان السينمائي الدولي سحب الأفلام الإسرائيلية من برنامجه. إن كون هذا قادما من جنوب أفريقيا يجب أن يكون نقطة البداية إلى الطريق إلى الأمام للمؤسسات الثقافية حول العالم”.

بينما غردت صاحبة هذا الحساب قائلة “أوضحت إدارة مهرجان ديربان السينمائي الدولي للمخرج الإسرائيلي “ياكي إيلون” أنهم لن يقدموا أي أفلام لصانعي الأفلام الإسرائيليين بينما يستمر حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

محرز يتضامن

وفي مجال كرة القدم ظهر اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد بعد تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي على أرضية الملعب وهو يحمل العلمين الجزائري والفلسطيني معا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

“تسلم يا وطنا”

كما تفاعل فنانون فلسطينيون وعرب مع المشهد الفلسطيني بالأعمال الفنية ونشرت الفنانة الفلسطينية آية خلف عبر حسابها على إنستغرام مقطعا لأغنية “جنة جنة تسلم يا وطنا” برفقة فنانين عرب آخرين.

كما تفاعل مع الأحداث والانتصار الأخير في غزة  فنانوا الكاريكاتير حيث عبروا بريشتهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قمع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

كيف تجمع عشرات الآلاف في لندن والمدن البريطانية تضامنا مع القضية الفلسطينية؟ (فيديو)

قال المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان إن وضوح الرواية الفلسطينية للمواطن البريطاني كان السبب وراء تجمع عشرات الآلاف في المدن البريطانية تضامنا مع القضية الفلسطينية.

24/5/2021
المزيد من سياسة

تقرير للمخابرات الأمريكية: باحثون في ووهان استنجدوا قبل شهر من إعلان تفشي كورونا

معهد ووهان للفيروسات (ر ويترز)

وجه رسالة عبر تطبيق زووم.. إسرائيل تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب (فيديو)

الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الجزيرة)

شهيد في القدس واقتحامات جديدة للأقصى وهجمة “انتقامية” ضد فلسطينيي 48

الشاب الفلسطيني ممدا على الأرض بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليه (مواقع التواصل)

قيادي في حماس: هذه أهداف إسرائيل من التصعيد في القدس وهكذا سنتعامل معها (فيديو)

شرطة الاحتلال أثناء اقتحام الأقصى 10 مايو (رويترز)
الأكثر قراءة

بين قلق وطمأنة رسمية.. الفطر الأسود يثير الجدل في دول عربية (فيديو)

تعد عدوى الفطر الأسود قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب بها ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54% (غيتي)

جيش الاحتلال قصف بيتهم بستة صواريخ.. تعرف على مجزرة أبو حطب في غزة (فيديو)

(الجزيرة)

أسرة مطوّر صواريخ المقاومة بعد استشهاده: على إسرائيل أن تحفظ أسماء أبنائنا جيدًا.. لماذا؟ (فيديو)

البروفيسور جمال الزبدة أستاذ العلوم الهندسية والميكانيكا

5 أهداف.. كيف تنجح في إدارة الأزمات والاستفادة منها؟ (فيديو)

(الجزيرة)