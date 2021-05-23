“هيا تمرجلوا على غزة”.. مشادة حامية بين مرابطات في الأقصى وجنود الاحتلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة حامية بين المرابطات وجنود الاحتلال عقب اعتقال ابن إحدى المرابطات من باحات المسجد الأقصى.

ويظهر مقطع الفيديو المرابطات في الأقصى وهم يصرخون في جنود الاحتلال “يلا على غزة روحوا تمرجلوا”. كما يظهر المقطع جنود الاحتلال وهم يعتقلون أحد الشباب من أبناء المرابطات في الأقصى، ومحاولة والدته تخليصه من بين أيديهم.

وتظهر اللقطات قيام عدد من جنود الاحتلال بالتعامل مع الشاب بعنف شديد وطرحه أرضا والضغط على رأسه ورقبته بأقدامهم في مشهد يذكر بما حدث مع الشاب الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قتل بالضغط على رقبته بواسطة أحد الضباط في أمريكا.

انقلعوا

وتداول المغردون مقطعا آخر يظهر إحدى النساء المسنات المقدسيات تدعى أم وليد وهي تخاطب جنود الاحتلال المتمركزين في ساحة مسجد قبة الصخرة قائلة “انقلعوا ((ارحلوا)”.

ويظهر المقطع تحدي أم وليد لجنود الاحتلال وهي تطوف عليهم مطالبة إياهم أن يرحلوا عن المسجد الأقصى والقدس

كانت جماعات من المستوطنين قد استأنفت اليوم الأحد اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل وحذرت من العودة لنقطة البداية..

واقتحم عشرات جنود الاحتلال ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين واعتدوا على المصلين فجرًا بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم إضافة إلى فادي عليان أحد حراس المسجد، وعلي وزوز الذي يعمل في دائرة المخطوطات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل، وانتهاء بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 مايو/أيار، انتهى بوقف لإطلاق النار فجر الجمعة.