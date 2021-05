“الأقصى في خطر” يتصدر عربيا مع تجدد الاقتحامات وتحذيرات من العودة لنقطة البداية

استأنفت جماعات من المستوطنين اليوم الأحد اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل وحذرت من العودة لنقطة البداية.

يأتي ذلك بينما تصدر وسم (#الأقصى_في_خطر) منصات التواصل العربية تزامنًا مع تجدد الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي.

واقتحم عشرات جنود الاحتلال ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين واعتدوا على المصلين فجرًا بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم إضافة إلى فادي عليان أحد حراس المسجد، وعلي وزوز الذي يعمل في دائرة المخطوطات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال منعت المصلين دون سن 45 عامًا من دخول الأقصى وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبوابه، كما أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اقتحام الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال، إصرارا اسرائيليا على المساس بحرمة المسجد الاقصى ومصلياته من جهة، وإصرارا على بث مزيد من التوتر في المسجد والمدينة المحتلة.

وأشار أمين العام الهيئة حنا عيسى إلى ان اقتحام المستوطنين للأقصى هو بمثابة صب الزيت على النار، ولإشعال أجواء التوتر في المدينة وبين المصلين في المسجد، مؤكدا أن الأقصى المبارك خط أحمر يجب على سلطات الاحتلال أن تعي هذه الرسالة جيدا.

وقال إن اعادة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الإسرائيلي والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.

The occupation police assaulted the young men in front of the Al-Qibli prayer hall a short while ago. #AlAqsaMosque #الأقصى_في_خطر 💔💔💔💔💔!! pic.twitter.com/9rgG5jdX3q

من ناحيتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من العودة إلى نقطة البداية إذا استمر اقتحام الأقصى وحصار حي الشيخ جراح.

وأضافت “نطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع لمنع سياسة الاستفزازات والتصعيد الإسرائيلية”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن اسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها على القدس واقتحاماتها للمسجد الاقصى المبارك، وتشديد حصارها على حي الشيخ جراح عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وأوضح السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية، أن هذا التصعيد يأتي خطوة استباقية يهدف من خلالها الاحتلال إلى محاولة فرض الاقتحامات على الأقصى وتكريسها وتعميق إجراءاته التهويدية في القدس وجعلها أمرا واقعًا وقائمًا لا مكان لنقاشه في جدول أعمال زيارة بلينكن، بهدف تعكير أجواء المداولات التي سيجريها المسؤول الأمريكي مع الأطراف في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تضيع أي فرصة لتوتير الأوضاع ووضع العراقيل والعوائق أمام أي جهود لتثبيت التهدئة وإعادة إحياء عملية السلام.

وكان المسجد الأقصى قد أغلق قبل نحو أسبوعين أمام المستوطنين، بعد الهبة الشعبية لأبناء القدس وفلسطينيي الـ48، التي أحبطت دعوات “جماعات الهيكل” لاقتحامه باعداد كبيرة.

وكانت مجموعات يهودية متطرفة قد نشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت تتوعد فيها باقتحام المسجد الأقصى.

The occupation forces assaulted the young Mahmoud Shakhshir before his arrest in the courtyards of Al-Aqsa Mosque#AlAqsaMosque #الاقصى pic.twitter.com/ks6OToRHvJ

