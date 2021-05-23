إصابات بمشاكل في القلب بعد تلقي تطعيم كورونا.. ولقاحان فعالان ضد المتحور الهندي

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن بعض المراهقين والبالغين الشباب الذين تلقوا التطعيمات الواقية من فيروس كورونا عانوا من التهاب بالقلب.

وقالت اللجنة الاستشارية عن التحصين في المراكز الأمريكية في بيان إنها تلقت تقارير أفادت بأن عددا صغيرا من الشباب الذين حصلوا على اللقاح ومعظمهم من الذكور، عانوا من التهابات بعضلة القلب، وأوصت بمزيد من الدراسة لتلك الحالة النادرة.

وأضافت اللجنة أن الحالة تزول في الغالب بدون مضاعفات وقد تنجم عن مجموعة متنوعة من الفيروسات.

وذكرت اللجنة في البيان أن أنظمة المراقبة بالمراكز لم تكتشف عددا أكبر من المتوقع بين الحاصلين على التطعيم لكنها أوضحت أن أعضاء اللجنة أوصوا بضرورة إخطار مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت الولايات المتحدة استخدام لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال في سن 12 إلى 15 عامًا.

فعالان ضد المتحور الهندي

من جانب آخر أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا ونشرت نتائجها أمس السبت أن لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريبا ضد النسخة الإنجليزية المتحورة منه.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها وكالة “الصحة العامة في إنجلترا” بين 5 أبريل/نيسان و16 مايو/أيار فإن لقاح فايزر/بايونتيك وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

بالمقابل فإن فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض و66% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60% ضد المتحور الهندي(رويترز)

ورحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعول فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور الهندي الذي يهدد تفشيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وللحد من تفشي هذا المتحور الذي أُطلق عليه اسم “B.1.617.2” والذي يخشى من أن يصبح سائدًا في بريطانيا، قلصت السلطات الصحية الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح أسترازينيكا من 3 أشهر إلى 8 أسابيع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولأولئك المصنفين ضمن فئة الأكثر هشاشة من الناحية الصحية.

كما اقترنت هذه الإجراءات بتكثيف الفحوصات الرامية للكشف عن الإصابات بالفيروس في المناطق الأكثر عرضة للخطر ولا سيما في شمال غرب إنجلترا وبعض أنحاء لندن.

وبحسب الدراسة فإنّ لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد وفرا بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

لقاح فايزر/بايونتيك وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي (رويترز)

ووفقاً لبيانات وكالة “الصحة العامة في إنجلترا” فقد سجل في إنجلترا بين 1 فبراير/شباط و18 مايو/أيار ما لا يقل عن 2889 إصابة بالمتحور الهندي.

واضطر 104 من هؤلاء المصابين لتلقي إسعافات في أقسام الطوارئ في المستشفيات، في حين مكث 31 منهم في المستشفى وتوفي 6.

وقالت ميري رامزاي المسؤولة عن التلقيح في وكالة “الصحة العامة في إنجلترا” إن “جرعتين من أي من هذين اللقاحين توفر مستويات عالية من الحماية ضد الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة بالمتحور B.1.617.2”.

وأضافت “نتوقع أن تكون اللقاحات أكثر فعالية في الحؤول دون الحالات الاستشفائية والوفيات”.

وبريطانيا هي الدولة الأولى في أوربا من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا إذ حصدت فيها الجائحة حتى اليوم أرواح أكثر من 127 ألف شخص.

وبلغت نسبة البالغين في هذا البلد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من اللّقاح المضاد لكورونا أكثر من 70% في حين بلغت نسبة أولئك الذين تلقّوا اللقاح بجرعتيه أكثر من 40%.