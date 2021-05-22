هل سيغلق بايدن معتقل غوانتانامو؟

أثار قرار البيت الأبيض الإفراج عن 3 من معتقلي غوانتانامو محتجزين منذ حوالى 20 عاما، تكهنات حول احتمال أن يغلق الرئيس جو بايدن هذا السجن العسكري الأمريكي السيئ السمعة.

ووافقت لجنة بالبيت الأبيض في 17 مايو/أيار على إطلاق سراح 3 معتقلين بينهم رجل الأعمال الباكستاني سيف الله باراشا (73 عاما) أكبر المعتقلين سنا.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا ونُقلوا إلى السجن بين عامي 2001 و2003 ولم يتم توجيه أي تهم إليهم على غرار معظم المعتقلين الآخرين.

وأنشيء معتقل غوانتانامو في 2002 بالقاعدة الأمريكية في كوبا لاحتجاز أعضاء في تنظيم القاعدة وشركاء مفترضين لمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأصبح السجن نقطة ضعف لواشنطن المتهمة بالاعتقال غير القانوني فيه وارتكاب انتهاكات للحقوق الإنسانية والتعذيب.

وضم المعتقل نحو 800 “أسير حرب” معظمهم اعتقلوا على الرغم من ضعف الأدلة على تورطهم، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب في مواقع سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) قبل نقلهم، ولم تثبت شبهات الأمريكيين إلا على نحو عشرة منهم.

التزام رئاسي

كان جو بايدن نائباً للرئيس عندما أمر باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو في يناير/ كانون الثاني 2009 لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. لكن القرار الذي لم يلق شعبية علق في الكونغرس.

وخلال ولايتيه الرئاسيتين فضل باراك أوباما الإفراج سرا عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم، وتوقفت عمليات الإفراج في عهد دونالد ترمب.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لانسحابها من أفغانستان في الذكرى العشرين للهجمات ما زالت تحتجز 40 معتقلا في قاعدتها في كوبا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في أبريل/نيسان أن الرئيس “ما زال ملتزما” إغلاق معتقل غوانتانامو.

وأكد شيلبي ساليفان بينيس محامي سيف الله باراشا “ثقته بأن إدارة بايدن ستفرغ غوانتانامو قدر الإمكان”.

مصداقية حقيقية

وتطالب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بتحرك فعلي لجو بايدن.

وتقول دافني إيفياتار من منظمة العفو الدولية “لا يمكن أن يكون لديه أي مصداقية حقيقية عندما يدعو الدول الأخرى إلى احترام حقوق الإنسان من دون أن يعطي الأولوية لإغلاق غوانتانامو”.

ومن 40 رجلا ما زالوا محتجزين، أبلغ 9 بالفعل بقرب خروجهم.

وينتظر 12 آخرون بينهم خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول محاكمتهم أمام لجنة عسكرية أصدرت حكمين فقط خلال عقدين، أما الـ19 الآخرون فيواجهون مأزقا قضائيا ومحتجزون بدون تهمة ولم تبرئهم لجنة المراجعة التابعة للرئاسة.

ويرى شايانا كاديدال من مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عدد من المعتقلين أن بايدن سيتجنب الخطأ السياسي المتمثل بإعلان عام ويمكنه مثل باراك أوباما السماح للجنة بالقيام بذلك.

ويرحب هذا المحامي بـ”تبدل موقف” اللجنة عبر قراراتها الأخيرة مشيرا إلى أنها باتت مستعدة الآن للاستماع إلى أصعب الحالات، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين يعانون من اضطرابات نفسية وأخضعوا للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.

لكن هناك عقبات أخرى مثل تعيين مبعوث أمريكي للتفاوض بشأن إعادة المعتقلين إلى بلدانهم وهو منصب ألغاه دونالد ترمب.

ويتمثل التحدي الآخر بمصير السجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء العسكري بينهم 6 وأحدهم هو خالد شيخ محمد، قد يحكم عليهم بالإعدام.

مجازفة سياسية

تتقدم قضايا هؤلاء المعتقلين ببطء بسبب مسائل إجرائية وتغييرات في القضاة أو المحامين.

وقال شايانا كاديال إن احتمال محاكمتهم في محاكم مدنية ما زال يشكل مجازفة سياسية لجو بايدن، فقد تكشف هذه المحاكمات عن عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها السجناء ويمكن أن تدفع القضاة والمحلفين إلى التعاطف معهم.

وأضاف إن الفكرة المطروحة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تتعلق بإمكانية استخدام غوانتانامو في نزاعات مستقبلية.

ويخشى محامو المعتقلين من عقوبات قصوى قد تصدرها هذه المحاكم المدنية، وقال كاديال “لديهم شروط (احتجاز) أفضل من تلك الموجودة في سجن شديد الحراسة ويمكن أن يموتوا لأسباب طبيعية” في غوانتانامو.

وأضاف أن “وجودهم في غوانتانامو بدون محاكمة هو إلى حد ما أفضل مما يمكن أن يعيشوه في مكان آخر”.