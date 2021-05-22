“خنساء فلسطين”: سجدت لله شكرا حينما تلقيت نبأ استشهاد ابني الثالث (فيديو)

قالت (أم أحمد العابد) الملقبة بـ”خنساء فلسطين” إنها تلقت نبأ استشهاد ابنها الثالث مصطفى بالتكبير وسجود الشكر لله تعالى.

وأضافت في لقاء مع الجزيرة مباشر “نحن مسلمون ونقرأ القرآن وربنا وعد الشهداء جنات النعيم، من هذا المنطلق نحن نضحي بكل ما نملك لأن الأقصى عقيدتنا، والحمد لله هذا قدرنا”.

بعد أن تلقت خبر استشهاد ابنها خلال العدوان على #غزة.. خنساء فلسطين: "سجدت شكرا لله" pic.twitter.com/YXkX5DUygG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2021

وعن ردة فعلها عند تلقي نبأ استشهاد ابنها الثالث مصطفى قالت “أرضنا محتلة، ونحن ندافع عن أرضنا، فلتكن موتتنا في سبيل الله، ووالدي كان مجاهدا وقد تربيت على حب المجاهدين، وشرف لنا أن خلقنا الله على أرض محتلة مغتصبة حتى نقارع المحتلين”.

وأضافت “عندما جاءني خبر استشهاد مصطفى كبَّرت وسجدت لله شكرا لأن الصبر عند الصدمة الأولى ويبنى للصابر قصر في الجنة”.

وعن وصف البعض لها بقسوة القلب قالت “عندما تموت قطة أمامي أبكي عليها، وأبكي من كل قلبي على من دمرت بيوتهم، ولكنني لم أبك على ابني لأنني أعرف أن هناك جنات تنتظرنا والحمد لله”.

وأضافت “على مدى آلاف السنين مات أناس من لدن آدم، حياتنا الآخرة هي الباقية، من يفهم يعمل لها”.

نموذج للمرأة الفلسطينية

وقدم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق التعازي لأم أحمد قائلا “أحسن الله عزاءك ورفع قدرك فأنت نموذج للشعب الفلسطيني وللمرأة الفلسطينية الصابرة المحتسبة صاحبة العزيمة القوية التي تدفع أبناءها لخوض المعارك والقتال من أجل المسجد الأقصى”.

وأضاف “نحن نقاتل نيابة عن الأمة من أجل المسجد الأقصى والقدس”.

وتابع “أنت في قلوبنا وفي قلوب الشعب الفلسطيني كله فجزاك الله عنا خير الجزاء”.

هنئني عندي عريس

وردت أم أحمد على أبو مرزوق قائلة “هنئني يا دكتور عندي عريس هنئني”.

وقال أبو مرزوق “من نفقد غوالي وقريبين من القلب وعزاؤنا أنهم انتقلوا إلى جوار رب رحيم في جنات النعيم، نحن نعزيك ونهنئك، وننقل رسالة إلى كل الشعب الفلسطيني أنك النموذج الذي يجب أن يحتذى وأنتن أفضل من الخنساء”.

وقالت أم أحمد “أنتم قدوتنا وتاج رؤوسنا وقادتنا الشرفاء الذين يعطون دون مقابل وهذه الحرب جيشت كل شعوب الأمة العربية والإسلامية من أجل القدس والأقصى”.

بعد أن قتل الاحتلال أبنائها الثلاثة.. #خنساء_فلسطين للجزيرة #مباشر: ربوا أولادكم على الشهادة (فيديو)

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وأضافت “فلسطين ولادة وهذه الجولة زادتنا إصرارا وعزيمة وقوة لاستكمال مشوار التحرير، نحن دولة عظمى أرعبناهم وأرهبناهم”.

وودعت أم أحمد خنساء فلسطين ابنها الثالث مصطفى يوم الخميس 13 من مايو/أيار الجاري، الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

واستشهد محمود وخالد ابني أم أحمد عامي 2003 و2009 على الترتيب.