البث الحي
سياسة|فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة والقدس (فيديو)

اعتقلت إسرائيل أكثر من 1800 فلسطيني خلال موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية
اعتقلت إسرائيل أكثر من 1800 فلسطيني خلال موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية
22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202103:10 PM (مكة المكرمة)

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 50 فلسطينيا بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس.

وذكر النادي في بيان أن مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية مكتظة بالمعتقلين تحديدا في الضفة.

وأضاف “غالبية المعتقلين (من الضفة) قدمت لهم لوائح اتهام أو تم تمديد اعتقالهم، بينما غالبية المعتقلين في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط”.

والأربعاء قال النادي في بيان إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1800 فلسطيني خلال موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المدن العربية داخل إسرائيل.

وبيّن نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة تُشكّل النسبة الأعلى منذ عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.

وأشار النادي إلى أن عمليات الاعتقال نفّذت خلالها قوات الاحتلال كافة أشكال الاعتداءات، والعنف بحق المعتقلين، وما يزال عددًا منهم محتجز في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال.

وبحسب البيان لم تستثن عمليات الاعتقال الصحفيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء من خلال الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمطاطي، واستخدام الهُري، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز الاعتقال و التحقيق، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب اعتداءات ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل، وانتهاء بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 مايو/أيار، انتهى بوقف لإطلاق النار فجر أمس الجمعة.​​​​​​​

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

هل سيغلق بايدن معتقل غوانتانامو؟

سياج سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا (غيتي)

دعوا للنضال من أجل “فلسطين حرة”.. 250 فنانا أمريكيا يدينون دعم “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”

250 فنانا أمريكيا يدينون دعم &#34;نظام الفصل العنصري الإسرائيلي&#34;

طيار إسرائيلي: نسف أبراج غزة كان للتنفيس عن إحباطنا من نجاح الفصائل في غزة

تدمير الأبراج السكنية خلال الهجوم على قطاع غزة(غيتي)

“خنساء فلسطين”: سجدت لله شكرا حينما تلقيت نبأ استشهاد ابني الثالث (فيديو)

خنساء فلسطين أم أحمد العابد في وداع ابنها الشهيد مصطفى (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

موسى أبو مرزوق: قصف المقاومة لتل أبيب جعل أمريكا تهرع للبحث عن هدنة (فيديو)

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق (مواقع التواصل)

الكشف عن تفاصيل مكالمة “فظة” بين بايدن ونتنياهو

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(رويترز أرشيف)

الشيخ عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى توقفت بفضل مقاومة المقدسيين (فيديو)

الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى (الجزيرة مباشر)

“قادرة على حمل 13 قنبلة”.. الكشف عن طائرة “غزة” المسيرة (صور)

طائرة مسيرة إيرانية أطلق عليها اسم &#34;غزة&#34; (مواقع التواصل الاجتماعي)