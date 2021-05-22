الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة والقدس (فيديو)

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 50 فلسطينيا بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس.

عاجل. اعتقالات تحدث الان في القدس المحتلة لشباب. الاعتقالات تحدث في القسطل وباب العامود. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/6AG1sPpws7 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 21, 2021

وذكر النادي في بيان أن مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية مكتظة بالمعتقلين تحديدا في الضفة.

وأضاف “غالبية المعتقلين (من الضفة) قدمت لهم لوائح اتهام أو تم تمديد اعتقالهم، بينما غالبية المعتقلين في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط”.

والأربعاء قال النادي في بيان إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1800 فلسطيني خلال موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المدن العربية داخل إسرائيل.

وبيّن نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة تُشكّل النسبة الأعلى منذ عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.

وأشار النادي إلى أن عمليات الاعتقال نفّذت خلالها قوات الاحتلال كافة أشكال الاعتداءات، والعنف بحق المعتقلين، وما يزال عددًا منهم محتجز في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال.

وبحسب البيان لم تستثن عمليات الاعتقال الصحفيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

عاجل هذا يحدث الان في القدس المحتلة. اعتقالات للشباب في مناطق متعددة. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/4DDaFJGJky — Ahmed Mohamed Esse (@EsseHaider) May 21, 2021

ونفذت قوات الاحتلال اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء من خلال الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمطاطي، واستخدام الهُري، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز الاعتقال و التحقيق، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب اعتداءات ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل، وانتهاء بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 مايو/أيار، انتهى بوقف لإطلاق النار فجر أمس الجمعة.​​​​​​​