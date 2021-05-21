شاهد: استعدادات مقاتلي كتائب القسام داخل الأنفاق خلال معركة “سيف القدس”

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستعدادات مقاتليها داخل الأنفاق خلال معركة (سيف القدس).

وتضمن الفيديو مشاهد لتنقل مقاتلي القسام بين الأنفاق حاملين أسلحة ومعدات وذخائر، بالإضافة إلى الرباط داخل تلك الأنفاق استعدادا لأي معارك.

وأظهر المقطع كذلك كتابة أحد المقاتلين إهداء إلى (شاهر أبو خديجة) منفذ عملية دهس جنود الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

كتائب القسام تعرض صورا لاستعدادات مقاتليها داخل الأنفاق خلال معركة #سيف_القدس pic.twitter.com/42U5kp6Ozq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2021

وبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (11 مساء بتوقيت غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام حذرت الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس من ارتكاب أي عدوان في الساعات القليلة قبل سريان وقف إطلاق النار الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، في خطاب متلفز إن الجناح المسلح للحركة، استجاب “لتدخل الوساطات العربية لوقف إطلاق النار مع العدو”.

لكنه أضاف محذرا أن المقاومة أعدت ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين كلها من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من حيفا شمالاً إلى مطار رامون جنوباً.

وتابع “تم تعليق الضربة لنرقب سلوك العدو، حتى الساعة 2 من فجر الجمعة”.

وتابع “خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها”.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب #القسام:

• أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي الأراضي المحتلة كلها وقرار تنفيذها سيبقى مطروحا حتى 2 فجرا حسب تصرفات العدو

• تمكنا من إذلال العدو وجيشه الهمجي الذي تتفاخر قادته بقصف النساء والأطفال pic.twitter.com/tpUBpGbtDt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2021

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

فيديو لكتائب #القسام يظهر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على مستوطنات إسرائيلية اليوم pic.twitter.com/lBu0HJxEWw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2021

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة نحو 330 آخرين، بحسب قناة “كان” الرسمية.

كتائب #القسام تنشر فيديو تحت عنوان "الغلاف تحت سيل النار" pic.twitter.com/Os3iF3vN28 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2021

كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.