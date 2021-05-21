البث الحي
سياسة|القدس

شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتطلق قنابل الغاز

قوات الاحتلال استهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع (رويترز)
قوات الاحتلال استهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع (رويترز)
21/5/2021-|آخر تحديث: 21/5/202105:33 PM (مكة المكرمة)

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، الجمعة، بعد اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات شرطة الاحتلال المسجد الأقصى واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وذكروا أن الشرطة اقتحمت المسجد بينما كان يحتفل آلاف المصلين بانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الشهود إن طواقم الإسعاف قدمت العلاج ميدانيا لعدد من المصابين دون توفر إحصائية محددة أو تفاصيل حول الحالة الصحية لهم.

كما انتشرت سحب قنابل الغاز المسيلة للدموع في صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى، حسب الشهود.

وجرى خلال الاحتفالات بالمسجد الأقصى، رفع العلم الفلسطيني وترديد هتافات مؤيدة لحركة حماس.

وكان الفلسطينيون يعتزمون السير بمسيرة في ساحات المسجد باتجاه بواباته حينما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد.

وقد أدى عشرات الاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

ومع انتهاء الصلاة أدى الفلسطينيون صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 70 طفلاً، و40 امرأة، 17 مُسنّاً، بينما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أسوشيتد برس تفصل صحفية لانتقادها التغطية الإعلامية لأحداث فلسطين

الصحفية الأمريكية إميلي وايلدر (تويتر)

بعد اتهامها بـ”معاداة السامية”.. نائبة فرنسية تنسحب على الهواء من برنامج إسرائيلي (فيديو)

النائبة الفرنسية دانيال أبونو غادرت البرنامج فور اتهامها بمعاداة السامية (تويتر)

منشأه الكلاب.. اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا منشأه الكلاب(غيتي)

“اتفاق محرج”.. انتقادات حادة لنتنياهو ومحلل عسكري: جيشنا فشل في تدمير الصواريخ الفلسطينية

بنيامين نتنياهو يتعرض لانتقادات بعد اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأكثر قراءة

خالد مشعل: إسرائيل شاخت وانتهت والمعركة فرضت حقائق جديدة (فيديو)

رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل (الجزيرة مباشر)

شاهد: استعدادات مقاتلي كتائب القسام داخل الأنفاق خلال معركة “سيف القدس”

مقاتلو كتائب القسام داخل الأنفاق (كتائب القسام)

نيويورك تايمز: هكذا فشلت إسرائيل في اغتيال محمد الضيف مرات عديدة

الضيف خلال رسالة له بثتها كتائب القسام أثناء العدوان الإسرائيلي عام 2014 (كتائب القسام)

أبو عبيدة يحذر إسرائيل: أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون (فيديو)

(الجزيرة)