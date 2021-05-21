شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتطلق قنابل الغاز

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، الجمعة، بعد اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات شرطة الاحتلال المسجد الأقصى واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وذكروا أن الشرطة اقتحمت المسجد بينما كان يحتفل آلاف المصلين بانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الشهود إن طواقم الإسعاف قدمت العلاج ميدانيا لعدد من المصابين دون توفر إحصائية محددة أو تفاصيل حول الحالة الصحية لهم.

كما انتشرت سحب قنابل الغاز المسيلة للدموع في صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى، حسب الشهود.

وجرى خلال الاحتفالات بالمسجد الأقصى، رفع العلم الفلسطيني وترديد هتافات مؤيدة لحركة حماس.

وكان الفلسطينيون يعتزمون السير بمسيرة في ساحات المسجد باتجاه بواباته حينما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد.

وقد أدى عشرات الاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

ومع انتهاء الصلاة أدى الفلسطينيون صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 70 طفلاً، و40 امرأة، 17 مُسنّاً، بينما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.