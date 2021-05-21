“الصحة العالمية” تكشف مفاجأة بشأن حصيلة وفيات كورونا المعلنة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة -بمناسبة صدور تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية- أن كوفيد-19 تسبب في 2020 بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى حوالي 1.8 مليون وفاة.

وقالت سميرة أسماء مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات خلال مؤتمر صحفي إن هذه الحصيلة “تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا”.

وأشارت المسؤولة إلى أن الوباء تسبب حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة “بحوالي ستة إلى ثمانية ملايين” وفاة مباشرة وغير مباشرة.

وشددت على أن “وباء كوفيد يشكل خطرا كبيرا على صحة الشعوب ورفاهها في العالم بأسره” موضحة أن منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول “من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة”.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 165مليونا و940 ألفا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و446 ألفا، وتعافى ما يزيد على 146 مليونا و658 ألفا، وفق موقع “وورلدميتر”.

وثيقة صحية أوربية

في السياق، توصلت دول الاتحاد الأوربي إلى اتفاق يتيح لكل شخص مقيم في أحد البلدان الـ27 أن يحصل على جواز مرور رقمي صحي يثبت إما تلقيه اللقاح أو نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 أو دليلا على تعافيه من إصابته بالفيروس مؤخرا.

وقالت مفوضة الصحة الأوربية ستيلا كيرياكيدس “هذه خطوة مهمة نحو استئناف حركة التنقل الحر في الاتحاد الأوربي بشكل آمن قدر الإمكان مع توضيح الأمور لمواطنينا وطمأنتهم”.

وستكون الشهادة الصحية على جدول أعمال قمة القادة المقررة الإثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل، ويفترض أن يصدّق البرلمان على الاتفاق وجلسته العامة المقبلة مقررة من 7 إلى 10 يونيو المقبل في ستراسبورغ.

وتعتبر هذه الوثيقة الصحية أداة لإنقاذ الموسم الأوربي للعطل الصيفية ومثلها الاحتفال بنبأ إعلان مشغلي برج إيفل الذي يعد من أهم الوجهات السياحية في القارة عن إعادة فتحه، في 16 يوليو/تموز المقبل، بعد أشهر من الإغلاق.

وحدد عدد الزوار بعشرة آلاف يوميا لتلبية شروط التباعد الاجتماعي، أي أقل من نصف عددهم قبل الوباء حسبما ذكرت شركة سيتي المشغلة للبرج لوكالة فرانس برس.