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سياسة|القدس

أمام قوات الاحتلال.. مقدسيون يدخلون المسجد الأقصى مرددين تكبيرات العيد (فيديو)

21/5/2021

احتفل آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق بسريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو دخول عدد من المقدسيين ساحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر وهم يرددون تكبيرات العيد أمام قوات الاحتلال، احتفالا بما اعتبروه انتصارا للمقاومة.

وأظهر مقطع فيديو آخر دخول أعداد كبيرة من المقدسيين إلى ساحات المسجد الأقصى وهم يحتفلون أمام قوات الاحتلال.

وبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (11 مساء بتوقيت غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وحركة حماس، قد أعلنتا قبول وقف إطلاق النار.

وكان المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينيت)، قد أعلن مساء الخميس، رسميًا، قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

بينما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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