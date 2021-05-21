أمام قوات الاحتلال.. مقدسيون يدخلون المسجد الأقصى مرددين تكبيرات العيد (فيديو)

احتفل آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق بسريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الآن هكذا يدخلون المسجد الأقصى

لأداء صلاة الفجر

بتكبيرات العيد pic.twitter.com/ZzfX9J7faS — nadia (@nadia__nabil) May 21, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو دخول عدد من المقدسيين ساحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر وهم يرددون تكبيرات العيد أمام قوات الاحتلال، احتفالا بما اعتبروه انتصارا للمقاومة.

وأظهر مقطع فيديو آخر دخول أعداد كبيرة من المقدسيين إلى ساحات المسجد الأقصى وهم يحتفلون أمام قوات الاحتلال.

#شاهد | الفرح على وجوه، والقترة على وجوه أخرى! أهالي #القدس يتبخترون فرحا بانتصار الم.قاو.مة، وهم يهتفون للقس.ام من أمام جنود الاحتلال. #غزة_تنتصر#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/9CgA5IqOAI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 21, 2021

وبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (11 مساء بتوقيت غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وحركة حماس، قد أعلنتا قبول وقف إطلاق النار.

#شاهد | أهالي القدس لم يشاهدوا جنود الا.حتلا.ل في صورة أضعف وأكثر هزيمة من اليوم. pic.twitter.com/YuA0c9HoI5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 21, 2021

وكان المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينيت)، قد أعلن مساء الخميس، رسميًا، قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الصحفي الصهيـ.ـوني اليئور ليفي: المقدسيون دخلوا الأقصى وهم يهتفون للقـ.ـسام وأمامهم رجال شرطة محرجون وعاجزون تماما.. هذه صورة انتصار حمـ.ـاس.#ابو_عبيدة#كتائب_القسام#غزة_تنتصر_للقدس#غزه_درع_الشرق_الاوسط_المتين — Amel Zarouk – Al Kuds 𓂆🇵🇸 (@Amel_Zarouk) May 21, 2021

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

بينما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.