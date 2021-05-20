كتائب القسام تستهدف حافلة جنود إسرائيلية ومستوطنو غلاف غزة في الملاجئ بسبب صواريخ المقاومة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده، اليوم الخميس، بشظايا صاروخ مضاد للدروع أطلق من غزة، على حافلة قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب “تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو حافلة صغيرة فارغة كانت في موقف سيارات”.

وأضاف “نتيجة لإطلاق الصاروخ أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الحافلة”.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أنها استهدفت حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة (زيكيم) شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

وأضافت أنها قامت لاحقا بقصف محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون.

اعلام الاحتلال: صورة للحافلة التي اصيب بصاروخ كورنيت اطلق من غزة pic.twitter.com/miaNunmclL — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) May 20, 2021

كما أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة الغذاء والوقود قرب بئر السبع بالصواريخ، وكذلك قصف كل من مستوطنة نير إسحاق، والقاعدة اللوجستية مشمار هنيغف، وقاعدة تسيلم البرية بالصواريخ، وموقع مارس الجديد بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى قصف مستوطنة عولميم شرقي غزة بالصواريخ، كما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف موقع (إسناد صوفا) العسكري وحوليت شرقي رفح بخمسة صواريخ، وكذلك أعلنت كتائب المقاومة الوطنية قصف مستوطنة نيريم بدفعة صاروخية.

وتجدد صباح اليوم دوي صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر “بعد أكثر من 8 ساعات من الهدوء، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل مرة أخرى”.

وأعطى الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان غلاف غزة بالتزام الملاجئ وعدم الخروج حتى إشعار آخر.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الحادي عشر، 230 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 امرأة، بجانب 1710 جرحى.