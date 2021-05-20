إسرائيل تواصل قصف المنازل والمزارع في غزة.. وسقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال (فيديو)

شنّ الجيش الإسرائيلي عدة غارات استهدفت منازل وأراضي زراعية ومركبات ومواقع للفصائل الفلسطينية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فتاة وإصابة عشرات بغارات إسرائيلية استهدفت منازل وأراضي زراعية.

وأظهر مقطع فيديو وصول عدد من المصابين بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خانيونس في غارة إسرائيلية على منطقة السطر الغربي جنوبي القطاع.

عاجل | وصول عدة إصابات بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في #خانيونس جراء غارة إسرائيلية على منطقة #السطر_الغربي جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/UsgOh2x1BN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2021

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية في مبنى مكون من عدة طوابق بمنطقة الضابطة الجمركية، في مدينة خانيونس (جنوب)، مخلفة عددا من الإصابات.

كما دمرت الطائرات الحربية منزلا في الحي الياباني بخانيونس، وآخر في منطقة الشابورة بمدينة رفح دون وقوع إصابات.

وفي مخيم جباليا، قصفت الطائرات الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ، ساحة الشهداء وسط المخيم، مُتسببة بعدد من الإصابات، وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والممتلكات.

وفي غزة، استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل بناية سكنية في شارع الجلاء وسط المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما قصفت، طائرات سيارة فارغة وأرضا زراعية بمنطقة الشيخ عجلين جنوبي المدينة، كما طال القصف 3 مواقع للمقاومة الفلسطينية في رفح، ودير البلح، وجنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على أراض زراعية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت البوارج الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر عددا من القذائف صوب ساحل شمالي القطاع، وخانيونس.

وفي بيت حانون، تسببت قذائف المدفعية الإسرائيلية باندلاع حريق في أرض زراعية تم إخماده.

وأفاد مواطنون في غزة، أن بعض الصواريخ الإسرائيلية لا تُخلف أصواتا مرتفعة، بينما تُحدث ارتجاجا في البيوت والمساكن لحظة انفجارها.

ولم يُعرف بعد، طبيعة تلك القذائف أو أنواعها.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة، يومه الحادي عشر، وأسفر عن استشهاد 227 فلسطينيا، بينهم 64 طفلا و38 امرأة و17 مسنا، بجانب إصابة نحو 1620، بينها 55 إصابة شديدة الخطورة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.