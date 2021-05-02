وزير الخارجية الإيراني يعتذر ويطلب من الشعب الإيراني وعائلة قاسم سليماني مسامحته.. ما القصة؟

اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن تسجيلاته الصوتية المسربة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية.

وطلب ظريف في منشور عبر حسابه على إنستغرام، اليوم الأحد، أن تسامحه عائلة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، قائلا “آمل أن يسامحني شعب إيران العظيم، وجميع محبي الجنرال (سليماني) وخصوصا عائلة سليماني العظيمة”.

وأضاف “التعليقات التي أدليت بها لا تقلل من المقام والدور الذي لا غنى عنه للشهيد سليماني”.

وتابع ظريف “لو كنت أعلم أنه سيتم نشر كلمة منها علنا، بالتأكيد لما كنت قلتها” حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وتتضمن التسجيلات، التي تم تسريبها الأسبوع الماضي تعليقات صريحة لظريف عن سليماني الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في عام 2020.

وكان ظريف قد اشتكى في تسجيل صوتي مسرب من أن الحرس الثوري يمارس نفوذا على الشؤون الخارجية والملف النووي للبلاد أكثر منه، وذلك في تصريحات تلقي ضوءا على العلاقات بين الحكومة الإيرانية والحرس الذي يحظى بنفوذ كبير.

والعلاقات بين حكومة الرئيس حسن روحاني والحرس الثوري مهمة نظرا لما تتمتع به هذه القوة العسكرية، من نفوذ هائل لدرجة أن بوسعها تعطيل أي تقارب مع الغرب إذا شعرت بأن ذلك يمثل خطرا على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

وفي التسجيل الذي بثته قناة إيران التلفزيونية الدولية الفضائية الناطقة باللغة الفارسية ومقرها في لندن، قال ظريف إن نفوذه في السياسة الخارجية الإيرانية “صفر”.

وقال أيضا “لم أتمكن مطلقا من مطالبة أي قائد عسكري بفعل شيء من أجل مساعدة الدبلوماسية”.

كما انتقد ظريف في التسجيلات علاقات سليماني المنفصلة مع روسيا ورفضه التوقف عن استخدام الخطوط الجوية الإيرانية في العمليات السورية بالرغم من اعتراضات ظريف.

وجاء في التسجيل قول ظريف إن “العسكرية في إيران هي التي تحكم” وأضاف “لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري وهيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالبا”.

وأثارت تعليقات ظريف المسربة جدلا كبيرا في إيران ما جعل وزارة الخارجية تعتبره مجرد “مواقف شخصية”.

ودون أن ينازع في صحة التسجيل الصوتي، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك بالقول “إن القناة نشرت مقتطفات فقط من المقابلة التي أجريت على مدى 7 ساعات”.

وواجهت تصريحات ظريف انتقادات سياسيين محافظين لا سيما وأنها طالت سليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية ويحظى بمكانة كبيرة خصوصا بعد اغتياله بضربة جوية أمريكية العام الماضي.