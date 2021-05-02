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سياسة|فرنسا

بعد هزيمته “المهينة”.. حزب ماكرون يتحالف مع مرشح يميني في الانتخابات الإقليمية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
2/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202112:36 AM (مكة المكرمة)

أعلن مسؤولون الأحد أن حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيتحالف مع مرشح يميني منافس في الانتخابات الإقليمية التي ستجري الشهر المقبل وتشكل اختبارا رئيسيا قبل الانتخابات الرئاسية، في أحدث إشارة الى فشل الرئيس في بناء قوة سياسية جاذبة على المستوى المحلي.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس لصحيفة (جورنال دو ديمانش) إن حزب (الجمهورية الى الأمام) سيسحب قائمة مرشحيه في مدينة مرسيليا الجنوبية والمناطق حولها.

وأضاف ان الحزب سيدعم المرشح اليميني المخضرم رونو موزيلييه في هذه المنطقة التي يأمل اليمين المتطرف أن يحقق فيها المزيد من التقدم قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأحدثت هذه الخطوة انقساما بين زملاء موزيلييه الجمهوريين الذين شجبت قيادتهم بسرعة هذا التحالف الذي يمكن أن يضعف الحزب في الانتخابات الإقليمية المقررة في 20 و27 من يونيو/ حزيران.

وأوضح كاستيكس أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيتم السير باتفاقات مماثلة في دوائر أخرى.

وقالت وكالة قرانس برس إن هذه الخطوة جاءت بعدما تعرض حزب ماكرون “لهزيمة مهينة” في الانتخابات البلدية العام الماضي، اذ لم يتمكن مرشحوه من حصد سوى عدد قليل من المقاعد في حين أحرز حزب الخضر تقدما وقدمت أحزاب اليسار واليمين التقليدية أداء جيدا.

ويقول محللون إن ماكرون الذي تعهد بعد وصوله الى السلطة عام 2017 إجراء تغيير في الحياة السياسية كان نجاحه هامشيا في تطوير جهاز فعال لحزبه الوسطي.

كما تراجعت شعبيته وسط انتقادات بأن سياساته أعطت الأفضلية للأثرياء وأصحاب الأعمال بمنحهم تخفيضات ضريبية.

وتشير استطلاعات الرأي الى أن الانتخابات الرئاسية العام المقبل ستشهد مرة أخرى مواجهة بين ماكرون والزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تأمل في البناء على الغضب الشعبي الذي عبرت عنه احتجاجات السترات الصفراء بين العامين 2018 و2019.

المصدر : الفرنسية

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