البث الحي
سياسة|فلسطين

حالتها خطيرة.. إصابة مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم (فيديو)

جنود الاحتلال يطلقون النار على المسنة الفلسطينية من المسافة صفر (مواقع التواصل)
جنود الاحتلال يطلقون النار على المسنة الفلسطينية من المسافة صفر (مواقع التواصل)
2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202102:51 PM (مكة المكرمة)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد الرصاص على مسنة فلسطينية من المسافة صفر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المواطنة رحاب محمد خلف الحروب (60 عاما) من قرية وادي فوكين وأصابوها عند مرورها قرب مفرق “عصيون” جنوب المدينة.

 

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن السيدة حاولت طعن جنود ومستوطنين.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيدة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مفرق مستوطنة “غوش عتصيون” شمال شرق الخليل، وأن المصابة نُقلت إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة وحالتها خطيرة.

ونشرت مصادر عبرية مقطعا مصورا لجنود الاحتلال وهم يطلقون النار تجاه السيدة، عند موقف للحافلات قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن السيدة أصيبت بجروح خطيرة وتم نقلها إلى مستشفى شعاري تصيدق في القدس لتقديم العلاج لها. ولم يصب أي من الجنود بأذى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

بكاء على أبواب كنيسة القيامة.. الاحتلال يعتدي على مسيحيين بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين المسيحيين عند باب الجديد في القدس المحتلة ومنعتهم من الوصول إلى كنيسة القيامة، وتحتفل الطوائف المسيحية بسبت النور الذي يسبق عيد الفصح.

المزيد من سياسة

“انقذوا حي الشيخ جراح” يتصدر عربيا تزامنا مع مهلة للتسوية حددتها محكمة إسرائيلية

عدد من المستوطنين يستفزون سيدة فلسطينية مهددة بالتشريد من بيتها (مواقع التواصل)

شاهد: حريق كبير قرب مطار بن غوريون وسط إسرائيل وإخلاء المنازل المجاورة

ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران (مواقع التواصل)

رئيس حزب العمال التونسي: الانقلاب سيكون على جثثنا والحل إسقاط كل منظومة الحكم (فيديو)

“أنتظر وقت الإفطار لأدعو لك”.. نجل معتقل مصري يوجه رسالة مؤثرة لوالده (فيديو)

الأكثر قراءة

ليلة القدر .. أفضالها وعلاماتها وروائع الدعاء

من علامات ليلة القدر: ظهور الشمس صبيحة هذه الليلة بلا شعاع (رويترز)

“تحلو مرارة عيش في رضاك”.. أوقفه جنود الاحتلال عند أبواب الأقصى ففاجأ الجميع (فيديو)

وزير الري المصري الأسبق: لا يمكننا الانسحاب من اتفاق المبادئ والخيار العسكري ليس حلا (فيديو)

السيسي (يسار) ونظيره السوداني عمر البشير (وسط) ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين عقب توقيع اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي 2015 (غيتي)

لا تغتفر إلا في حالتين فقط.. ما الذنوب التي لا تُترك حتى مع الصوم والصلاة؟ (فيديو)

الدكتور محمد راتب النابلسي (مواقع التواصل)