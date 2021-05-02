حالتها خطيرة.. إصابة مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد الرصاص على مسنة فلسطينية من المسافة صفر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المواطنة رحاب محمد خلف الحروب (60 عاما) من قرية وادي فوكين وأصابوها عند مرورها قرب مفرق “عصيون” جنوب المدينة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن السيدة حاولت طعن جنود ومستوطنين.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيدة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مفرق مستوطنة “غوش عتصيون” شمال شرق الخليل، وأن المصابة نُقلت إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة وحالتها خطيرة.

مصادر عبرية: "لحظة إصابة سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال على مفرق غوش عتصيون قرب بيت لحم".#فلسطين #رمضان pic.twitter.com/Krv5H3jgvk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 2, 2021

ونشرت مصادر عبرية مقطعا مصورا لجنود الاحتلال وهم يطلقون النار تجاه السيدة، عند موقف للحافلات قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن السيدة أصيبت بجروح خطيرة وتم نقلها إلى مستشفى شعاري تصيدق في القدس لتقديم العلاج لها. ولم يصب أي من الجنود بأذى.