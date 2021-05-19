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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مشعل: المقاومة حطمت صورة “الجيش الصهيوني” وروح الانتفاضة عادت من جديد

خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج (غيتي)
خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج (غيتي)
18/5/2021

قال خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، الثلاثاء، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نجحت في تهشيم صورة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مشعل خلال لقاء مع قناة الأقصى الفضائية “المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم”.

وتابع “غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سيف القدس والمقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني”.

وأكمل “شعبنا في غزة والقدس بعث روح الانتفاضة من جديد وغزة جعلت المستحيل ممكنًا من خلال انتصارها للقدس”.

وشدد على ضرورة تواصل الانتفاضة في الضفة والداخل المحتل مضيفا أن هذا “أمر ممكن وضروري”.

وأضاف مشعل “العدو فشل وارتبكت حسابته، ولم يستطع أن يحقق أهدافه بغزة”.

ورأى مشعل أن إسرائيل تبحث عن صورة المنتصر بعد أن هزمتها المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة هيأت نفسها للتصدي لحرب تستمر أسابيعَ وشهورًا.

وأضاف أن الاحتلال سيوقف الحرب رغما عنه لأنه لن يتحمل استمرارها.

رجال إطفاء إسرائيليون يحتمون عند سماع صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالقرب من كريات جات (رويترز)

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، تقصف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مناطق واسعة من إسرائيل دون أن تستطيع الأخيرة من وقف هجماتها الصاروخية.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والمتواصل منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 27 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 مايو الجاري.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب نجمة داود الحمراء الإسرائيلية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالقدس، وخاصة الأقصى ومحيطه والشيخ جراح إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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