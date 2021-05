قانوني أمريكي: بايدن يساعد إسرائيل على ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة

اتهم خبير قانون أمريكي أمس الإثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما يجعله -وفق خبير في مركز أبحاث للسلام- شريكًا أصيلًا في هذه الجرائم.

وفي تصريحات لصحفيين قال فرانسيس بويل أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة إلينوي “بموجب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة يتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف “رغم التزامه (بايدن) بموجب ذلك بصفته عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلا أن الرئيس بايدن منع مجلس الأمن 3 مرات متتالية من أداء واجباته والتزاماته بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

وخلال 3 جلسات للمجلس أحدثها الإثنين حالت واشنطن حليفة إسرائيل دون التوصل إلى توافق بشأن إصدار بيان يدعو إلى الوقف الفوري للقتال. ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وتابع بويل “ومن خلال إعاقة عمل المجلس تساعد إدارة بايدن الآن وتحرض إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين”.

وأردف “لقد سمح بايدن عن علم باستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقانون تصدير الأسلحة الأمريكية، واتفاقية توريد الأسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وبالتزامن مع العدوان المتواصل على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، وافقت واشنطن على صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية الإثنين.

كما انتقد مايكل بروس، خبير إستراتيجي في المركز الأمريكي للسلام، إعاقة بايدن لمجلس الأمن ومنع أعضاء المجلس من الاضطلاع بدورهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن بايدن ذلك يعد شريكًا أصيلًا في الجرائم اليومية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من أسبوع.

وحذرت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر مساء أمس الإثنين من تداعيات صفقة الأسلحة التي أبرمتها بلادها مع إسرائيل مؤخرًا قائلة إنها ستُعتبر ضوءًا أخضر للتصعيد.

جاء ذلك في بيان نشرته عمر عبر تويتر عقب ورود تقارير إعلامية حول موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار أمريكي وذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

The United States should not stand idly by while crimes against humanity are being committed with our backing.

My statement on proposed arms sale to Israel amidst escalating violence and human rights abuses in Gaza: pic.twitter.com/N70iuVhesd

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) May 17, 2021