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بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو)

18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202109:06 PM (مكة المكرمة)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، النار على فلسطيني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال جيش الاحتلال في بيان “لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي”، مضيفًا أنه “تم إطلاق النار على الفلسطيني”، من دون معلومات إضافية.

وقال شاهد عيان إن إطلاق النار وقع في منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة، المحاطة بالحواجز العسكرية الإسرائيلية.

ووفق مقاطع بثتها قنوات تلفزيونية شوهد الفلسطيني ملقى على الأرض في مكان الحادثة من دون حراك ودون تقديم الإسعافات له، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها تحاول الحصول على معلومات حول حالته.

وأضاف الشاهد أن “قوات الاحتلال لم تقدم الإسعافات للشاب” من دون أن يوضح ملابسات إطلاق النار أو حالة المصاب.

واتسعت رقعة المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، الثلاثاء، لتشمل نحو 20 نقطة مواجهة.

رقعة المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي اتسعت في الضفة الغربية (رويترز)

وانطلقت مسيرات سلمية من مختلف مدن الضفة الغربية شارك فيها آلاف الفلسطينيين تجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال عقب وقفات احتجاجية شهدتها مراكز المدن وذلك رفضا للعدوان الإسرائيلي وتصعيده العسكري في الأراضي المحتلة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري إلى 215 شهيدا، بينهم 62 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1442 جريحا.

ومنذ 13 من أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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