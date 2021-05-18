“الشعب يريد إسقاط التطبيع”.. لحظة إحراق العلم الإسرائيلي في مظاهرة بالمغرب (فيديو)

شارك مئات المغاربة مساء أمس الإثنين في وقفة بمدينة القنيطرة (شمال) تضامنا مع قطاع غزة والقدس مرددين هتافات بينها الشعب يريد إسقاط التطبيع.

وردد المشاركون في الوقفة التي نظمتها جمعية مغاربة لأجل فلسطين (غير حكومية)، هتافات منها “على القدس رايحين شهداء بالملايين، ومن المغرب لفلسطين شعب واحد وليس شعبين، والشعب يريد إسقاط التطبيع”، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي.

وندد المشاركون في الوقفة بقصف المدنيين في قطاع غزة وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومحاولة الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وفي كلمة خلال الوقفة قال الناشط المدني مصطفى قرطاح إن “الوقفة من أجل التنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني وحماية الوطن وعقول الأجيال من مخاطر التطبيع”. وأضاف قرطاح إن الدفاع عن القضية الفلسطينية هو سلوك من صميم العقيدة الإسلامية.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد انقطاع لسنوات. وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق خلال عام 2020 على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

من جانبه قال رئيس جمعية مغاربة لأجل فلسطين حمزة العواد “نقف اليوم ضد مسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي في حق شعبنا بغزة وكامل فلسطين”.

وأضاف إن “دولة الاحتلال والفصل العنصري تمارس تطهيرًا عرقيًا وتقضي على كل فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وتابع العواد “ندين بشدة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الإرهاب الصهيوني ضد شعب غزة الأعزل وباقي أراضي ومدن فلسطين التاريخية من استهداف للمدنيين وقتل للأطفال والنساء والشيوخ”.

ويواصل الاحتلال لليوم التاسع على التوالي عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء 212 شهيداً منهم 61 طفلاً و36 امرأة و16 مسنًّا وإصابة أكثر من 1400 مواطناً منهم 400 طفل و270 امرأة والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.