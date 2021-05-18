القاهرة ترسل مساعدات طبية إلى غزة.. وهنية يبحث مع القيادة المصرية وقف إطلاق النار مع إسرائيل

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية مع القيادة المصرية، الإثنين، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أعلن ذلك طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، في بيان أن “هنية تلقى قبل قليل اتصالا من القيادة المصرية تناول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة”، دون الإعلان عن أي تفاصيل إضافية.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستهدف منشآت عامة، ومباني سكنية، ومؤسسات حكومية.

وخلال لقاء مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس، في وقت سابق الإثنين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “أهمية وقف أعمال العنف (بالأراضي الفلسطينية) في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ووجه السيسي، أمس الأحد، بفتح معبر رفح الحدودي مع القطاع، لأجل استقبال المصابين جراء القصف الإسرائيل.

مساعدات طبية إلى غزة

في السياق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، إرسال أدوية ومستلزمات الطبية لدعم قطاع غزة فضلا عن تجهيز 11 مستشفى لاستقبال مصابيها جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان “وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى فلسطين لدعم المصابين في قطاع غزة بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك”.

وأشارت إلى أن شحنة المساعدات الطبية تشمل كافة أنواع الأدوية والمستلزمات الجراحية، وكافة أنواع المحاليل.

وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 3 مستشفيات بمحافظة شمال سيناء المتاخمة لغزة لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح.

وأشارت إلى “إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفي لمدة 3 شهور، فضلا عن دعمها بـ37 فريقا طبيا”.

وأكدت جاهزية كل من مجمع طبي، ومستشفى طوارئ بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، بجانب 6 مستشفيات في القاهرة (العاصمة) لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عالي المستوى.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بـ165 سيارة إسعاف مجهزة؛ منها 50 على طول معبر رفح.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، وصلت أول دفعة من جرحى قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، بينهم طفل عمره 5 سنوات، يعاني من كسر مضاعف بالقدم، وفق إعلام مصري.

ومساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.