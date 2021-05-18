أحدهم رفع العلم.. العفو الدولية تدين اعتقال السلطات المصرية متضامنين مع فلسطين

أدانت منظمة العفو الدولية مواصلة السلطات المصرية قبضتها الخانقة على حرية التعبير واحتجازها أشخاصا أعلنوا تضامنهم مع فلسطين.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت المنظمة “على الرغم من إدانتها للهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصل السلطات المصرية قبضتها الخانقة على حرية التعبير والتجمع”.

وتواصل السلطات في #مصر احتجاز أحد مؤسسي @BDSmovement رامي شعث ظلماً بتهم وهمية. طالبوا @alsisiofficial و@mfaegypt بإطلاق سراح رامي وجميع المعتقلين بسبب دعمهم السلمي للحقوق الفلسطينية. (2/2) — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 17, 2021

وأضافت المنظمة “احتجزت السلطات رجلًا لرفعه العلم الفلسطيني وطبيبًا بسبب تغريداته عن احتجاجات التضامن السابقة”.

وانتقدت المنظمة مواصلة السلطات في مصر “احتجاز الناشط الفلسطيني رامي شعث ظلمًا بتهم وهمية”.

يعنى ادانت و بعتت مساعدات طبيه و غذائيه و وقود و بتستقبل الجرحى و بتساندكم و اللى فارق هو حبة الناس اللى هتنزل الشارع ترفع العلم ؟ طيب — Menna Mohamed (@Menna_MAziz) May 17, 2021

ودعت المنظمة للمطالبة بإطلاق سراح رامي وجميع المعتقلين بسبب دعمهم السلمي للحقوق الفلسطينية.

وكان محامون مصريون قد كشفوا عن اعتقال الشرطة للصحفية نور الهدى زكي بعد رفعها علم فلسطين في ميدان التحرير الجمعة الماضية الماضي، لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلها.

تم القبض عليهم أمس من ميدان التحرير كانوا شايلين علم فلسطين

الصحفيتين والناشطتين المعروفتين نور الهدى زكى ، وحياة الشيمى فى ميدان التحرير مهزلة وفضيحة للنظام المصري!!

صدقوا كلام 👇

فضيلة الدكتور الطيب

و الدكتور عمر هاشم

احنا لازم نفهم البلد الوحيده اللي مش محتله

(فلسطين) ❤ pic.twitter.com/YWeq8Ew9ep — Manal Mohamed (@ManalMo90122700) May 15, 2021

كما أخلت النيابة العامة سبيل 5 مواطنين بضمان محل إقامتهم بعد احتجازهم من قبل قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية خلال صلاة العيد.

وكان المواطنون قد حاولوا حرق علم إسرائيل بعد صلاة عيد الفطر، عندما احتجزتهم قوات الأمن وقامت بترحيلهم إلى قسم شرطة الهرم قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم الجمعة الماضية.

رسالة إلى السيسي وشيخ الأزهر..

من الصحفية نور الهدى زكي التي تم اعتقالها في التحرير بتهمة رفع علم فلسطين: «استولوا على العلم بعنف ولم يخل التعامل معنا من عنف لفظي وجسدي»

لو كنتي رفعتي علم إسرائيل ماكانش حد قبض عليكي😏 — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@ROZAMORSY38) May 16, 2021

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت رامي وهو نجل نبيل شعث وزير الخارجية السابق في السلطة الفلسطينية فجر الخامس من يوليو/ تموز 2019 من منزله في القاهرة بسبب أنشطته مدافعاً عن حقوق الإنسان.

وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رأيا في قضية رامي في يناير/ كانون الثاني 2021 بأن ما يتعرض له رامي في مصر هو انتهاك لحقوق الإنسان واحتجاز تعسفي.

رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق

(مواقع التواصل)

يذكر أن مصر قد وقعت مع إسرائيل معاهدة سلام عام 1979 وسبقت توقيع المعاهدة زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس عام 1977.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء 212 شهيداً منهم 61 طفلاً و36 امرأة و16 مسنًّا وإصابة أكثر من 1400 مواطناً منهم 400 طفل و270 امرأة والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة.