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سياسة|مصر

أحدهم رفع العلم.. العفو الدولية تدين اعتقال السلطات المصرية متضامنين مع فلسطين

متظاهرون يرفعون علم فلسطين (غيتي)
متظاهرون يرفعون علم فلسطين (غيتي)
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202101:47 PM (مكة المكرمة)

أدانت منظمة العفو الدولية مواصلة السلطات المصرية قبضتها الخانقة على حرية التعبير واحتجازها أشخاصا أعلنوا تضامنهم مع فلسطين.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت المنظمة “على الرغم من إدانتها للهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصل السلطات المصرية قبضتها الخانقة على حرية التعبير والتجمع”.

وأضافت المنظمة “احتجزت السلطات رجلًا لرفعه العلم الفلسطيني وطبيبًا بسبب تغريداته عن احتجاجات التضامن السابقة”.

وانتقدت المنظمة مواصلة السلطات في مصر “احتجاز الناشط الفلسطيني رامي شعث ظلمًا بتهم وهمية”.

ودعت المنظمة للمطالبة بإطلاق سراح رامي وجميع المعتقلين بسبب دعمهم السلمي للحقوق الفلسطينية.

وكان محامون مصريون قد كشفوا عن اعتقال الشرطة للصحفية نور الهدى زكي بعد رفعها علم فلسطين في ميدان التحرير الجمعة الماضية الماضي، لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلها.

كما أخلت النيابة العامة سبيل 5 مواطنين بضمان محل إقامتهم بعد احتجازهم من قبل قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية خلال صلاة العيد.

وكان المواطنون قد حاولوا حرق علم إسرائيل بعد صلاة عيد الفطر، عندما احتجزتهم قوات الأمن وقامت بترحيلهم إلى قسم شرطة الهرم قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم الجمعة الماضية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت رامي وهو نجل نبيل شعث وزير الخارجية السابق في السلطة الفلسطينية فجر الخامس من يوليو/ تموز 2019 من منزله في القاهرة بسبب أنشطته مدافعاً عن حقوق الإنسان.

وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رأيا في قضية رامي في يناير/ كانون الثاني 2021 بأن ما يتعرض له رامي في مصر هو انتهاك لحقوق الإنسان واحتجاز تعسفي.

رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق
(مواقع التواصل)

يذكر أن مصر قد وقعت مع إسرائيل معاهدة سلام عام 1979 وسبقت توقيع المعاهدة زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس عام 1977.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء 212 شهيداً منهم 61 طفلاً و36 امرأة  و16 مسنًّا وإصابة أكثر من 1400 مواطناً منهم 400 طفل و270 امرأة  والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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