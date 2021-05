القصف وكورونا.. منظمة الصحة العالمية تدعو لحماية الطواقم الطبية في غزة

شددت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين على وجوب حماية البنية التحتية والعاملين في المجال الصحي في قطاع غزة.

جاء ذلك في إفادة صحفية لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نشرت على تويتر.

وقال غيبريسوس إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل يمكن أن يؤدي لأزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف أن الوضع الصحي أيضًا مقلق للغاية وفي التصعيد الأخير للنزاع وقعت العشرات من الحوادث شملت العاملين الصحيين والمرافق الصحية.

وتابع “من الضروري احترام قواعد القانون الإنساني الدولي احترامًا كاملًا. وعلى وجه الخصوص، يجب حماية البنية التحتية والعاملين في المجال الصحي دائمًا وأدعو القادة لفعل ذلك”.

Doctors and medical staff have been among the many killed in Israel’s bombardment of Gaza over the past week https://t.co/nmwWSZUJ3P

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 17, 2021