البث الحي
سياسة|قطر

يواجهون رصاص الاحتلال بصدور عارية.. قطر تدعو لوقف “التطهير العرقي” الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف منازل المدنيين في غزة (غيتي)
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف منازل المدنيين في غزة (غيتي)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202111:32 PM (مكة المكرمة)

دعت قطر إلى تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات و”التطهير العرقي” الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بحسب بيان للخارجية القطرية الإثنين.

جاء ذلك في كلمة قطر، خلال اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، ألقاها يوسف سلطان لرم، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية، وفق البيان.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في القدس، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا في الحي من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وجددت الدوحة إدانتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك واعتدائها “الوحشي” على المصلين.

واعتبرت ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأشاد المسؤول القطري بأبناء الشعب الفلسطيني لـ”صمودهم الأسطوري وتصديهم بصدور عارية لرصاص الاحتلال وسقوطهم شهداء وجرحى في سبيل قضيتهم العادلة وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال إن “مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك يشهدان حملة تصعيدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في ارتفاع وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وكل ما هو غير يهودي من قبل المستوطنين اليهود الذين اعترفوا أمام الكاميرات بسرقة منازل الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وشدد المسؤول القطري على أن “هذه الاعتداءات يرقى الكثير منها لمستوى جرائم الحرب”. وأضاف أن “القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة، الذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، هو اعتداء إجرامي مدان ومرفوض ويساهم في تأزيم الأوضاع”.

وحتى الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

وبلغ عدد ضحايا الضفة الغربية، منذ 7 مايو الجاري، 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة. بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

وجدد المسؤول القطري الإعراب عن “موقف بلاده الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

حول هذه القصة

أردوغان يدين النمسا لدعمها “إرهاب” إسرائيل ويدعو لإدارة ثلاثية للقدس (فيديو)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، دولة النمسا على خلفية رفعها العلم الإسرائيلي فوق مبانيها الرسمية، داعيًا إلى تشكيل إدارة ثلاثية لمدينة القدس عبر لجنة تضم ممثلي الديانات الثلاثة.

17/5/2021
المزيد من سياسة

إطلاق 6 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.. والأخيرة ترد

متظاهر قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني (رويترز)

القاهرة ترسل مساعدات طبية إلى غزة.. وهنية يبحث مع القيادة المصرية وقف إطلاق النار مع إسرائيل

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح (رويترز)

بعد تكذيب رسمي لنتنياهو.. منصات التواصل تحتفي بنفي البوسنة دعمها لإسرائيل (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)

“أنقذوا حي الشيخ جراح”.. كيف تحول حي بالقدس المحتلة إلى وسم يجوب العالم؟ (فيديو)

جنود أسرائيليون يعتدون على سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة (رويترز)
الأكثر قراءة
مقالات

مالا تعرفه عن خط أنابيب “كاتسا” السري الذي دمرته المقاومة؟

بالفيديو: مسيرة مسلحة في الضفة بعد دعوات لتفعيل المقاومة.. الاحتلال يصعّد وارتفاع حصيلة الشهداء

مدفعية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة (رويترز)

الأرقام تكشف القبة الحديدية.. الاحتلال الإسرائيلي يقارن بين إجمالي صواريخ المقاومة وكم اعترضت منها

فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت نحو 3100 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل منذ الإثنين الماضي. (رويترز)

كم يكلف اعتراض القبة الحديدية لصاروخ واحد فقط من صواريخ المقاومة؟

القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)