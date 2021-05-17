سرايا القدس تقصف مدينة إسرائيلية بصاروخ بدر 3 المطور (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مقطع فيديو لاستهداف مدينة (نيتيفوت) الإسرائيلية بصاروخ (بدر 3) المطور.

كما أعلنت الحركة استهداف مدن سديروت و(شعار هنيغف) برشقات صاروخية مكثفة.

ووجهت الحركة، اليوم الإثنين، ما قالت إنها “رسالة تهديد” لإسرائيل، جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب “نقول للعدو المجرم القصف بالقصف والدمار بالدمار والرعب زيادة”.

وأمس الأحد، بثت سرايا القدس مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ القاسم الذي دخل الخدمة مؤخرا خلال معركة (سيف القدس).

وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إنها استهدفت القوات العسكرية الإسرائيلية البرية المحتشدة شرق خانيونس بالصاروخ الجديد، مؤكدا أنه لا يزال في جعبة الحركة “المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو”.

وأضاف موجها حديثه لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وقيادة جيشه “بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا”.

وكان صاروخ القاسم ضمن الحملة الصاروخية التي نفذتها سرايا القدس أول أمس السبت، التي شملت إطلاق 150 صاروخا على مناطق متفرقة في إسرائيل.

وقال أبو حمزة “شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة”.

صواريخ المقاومة

بيّنت شاشة عرض الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون الدولي، الإثنين، إلغاء 15 رحلة بشكل نهائي من إجمالي 39 رحلة مغادرة اليوم، مع تحول محيط المطار إلى هدف لصواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وللمرة الثالثة في أقل من أسبوع، تصل صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى محيط مطار بن غوريون، آخرها مساء السبت، ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والضفة الغربية.

والرحلات المغادرة ستتوجه إلى مدن دبي وصوفيا ومطار رامون جنوب إسرائيل، وتبليسي، ولارانكا، وأثينا، وبوخارست، وميامي، ونيويورك، وأديس أبابا.

ووصفت صحيفة كالكليست المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، السبت، قرار شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها، بأنها “خطوة تركت إسرائيل وشركات طيرانها المحلية، وحيدة في الساحة”.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

والأحد، ارتفع ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا.

بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ فيما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.